Австралия продемонстрировала первый большой подводный дрон Ghost Shark

К разработке субмарины привлечены 42 местные компании и более 120 инженеров. Все это должно дать новые возможности для Королевского австралийского флота.

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Королевский военно-морской флот Австралии представил первый подводный дрон Ghost Shark за 40 млн долларов. Об этом сообщает Defence Blog.

Компании Anduril Industries, ASCA и Defence Science and Technology Group впервые показали подводный дрон. Программа Ghost Shark обошлась в 140 млн долларов. За эти средства производители должны спроектировать и построить три небольших подводных аппарата. Они должны стать ознаменованием новой эры гибких защитных решений.

Конструкция подводной субмарины является модульной, что позволит ее выполнять в соответствии с требованиями Австралийских сил обороны. Исполнительный председатель и генеральный директор Anduril Australia Дэвид Гудрич выразил свой энтузиазм относительно прогресса программы.

Корпус Ghost Shark распечатан на 3D-принтере

"Мы невероятно быстро продвигаемся по этой программе вместе с нашими партнерами ASCA, DSTG и RAN. Стратегическое лидерство и инновации, предоставленные профессором Таней Монро, профессором Эмили Гилдер и вице-адмиралом Марком Хаммондом, являются ключевыми для нашего успеха", — сказал г-н Гудрич.

Отмечается, что к производству и разработке привлечено 42 компании и 121 инженера. Планируется масштабное производство сначала для нужд ВМС Австралии, а затем и на экспорт союзникам и партнерам. Разработка Ghost Shark началась в 2022 году, а первый серийный образец должен увидеть мир до конца 2025 года.

Ghost Shark должен поступить в строй в 2025 году

Напомним, 16 апреля СМИ писали, что украинские инженеры разработали подводную лодку с торпедами.

Также в НАТО заявили об угрозе подводной войны со стороны РФ.