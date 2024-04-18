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"Роблять це повільно, але роблять": офіцер ЗСУ пояснив просування РФ поблизу Часового Яру (відео)

Часів Яр, богданівка, іванівське, зсу, Бої в районі Бахмута, генштаб
Фото: РІА Новини | Офіцер ЗСУ пояснив просування військ РФ поблизу Часового Яру

Під контролем українських військ залишається Іванівське, де північніше ворог рухається по низині.

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Російські війська не полишають спроб захопити Часів Яр, що у Донецькій області, та повільно просуваються. Про це "24 Каналу" повідомив офіцер бригади "Рубіж" НГУ Володимир Черняк.

Загарбники зуміли закріпитися у Богданівці. Вони підтягують туди свої резерви для подальшого просування на Часів Яр. Під контролем українських військ залишається Іванівське.

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Володимир Черняк зазначив, що Часів Яр, як і Іванівське – це по суті висота, але просуваються по низині, північніше від Іванівського. Це пов'язано з тим, що захисники населеного пункту першочергово зайняті відбиттям лобових атак окупаційних підрозділів та їх дуже сильно відволікають постійні авіаційні та артилерійські обстріли.

"Роблять це повільно, але роблять", – заявив він.

Війська РФ скидають на місто величезну кількість керованих авіаційних бомб. На думку Черняка, у росіян є чергова політична мета – захопити Часів Яр до 9 травня.

Черняк додав, що Часів Яр для окупантів відкриває певні додаткові можливості, які вони не мали до цього. Українські війська протидіять цьому.

Бої в районі Бахмута — дані Генштабу ЗСУ

На Бахмутському напрямку, як вказано у звіті Генштабу ЗСУ, українські захисники відбили 17 атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області, а також Часів Яр, Верхньокам’янське, Виїмка, Новий, Калинівка, Іванівське, Кліщіївка Донецької області. Ворог намагався покращити тактичне положення.

Війська РФ завдали авіаційного удару в районі населеного пункту Нью-Йорк Донецької області. Під мінометним та артилерійським вогнем опинилося понад 10 населених пунктів, зокрема Григорівка, Часів Яр, Калинівка Донецької області.

Нагадаємо, 18 квітня у ЗСУ розповіли про тактику РФ біля Часового Яру. Вогневий залп з артилерії російські війська, як заявив голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко, компенсують ударами КАБів.