"Роблять це повільно, але роблять": офіцер ЗСУ пояснив просування РФ поблизу Часового Яру (відео)

Під контролем українських військ залишається Іванівське, де північніше ворог рухається по низині.

Related video

Російські війська не полишають спроб захопити Часів Яр, що у Донецькій області, та повільно просуваються. Про це "24 Каналу" повідомив офіцер бригади "Рубіж" НГУ Володимир Черняк.

Загарбники зуміли закріпитися у Богданівці. Вони підтягують туди свої резерви для подальшого просування на Часів Яр. Під контролем українських військ залишається Іванівське.

Важливо

Не пошкодують сил: комбат ЗСУ пояснив, чи зможуть ЗС РФ захопити Часів Яр до 9 травня

Володимир Черняк зазначив, що Часів Яр, як і Іванівське – це по суті висота, але просуваються по низині, північніше від Іванівського. Це пов'язано з тим, що захисники населеного пункту першочергово зайняті відбиттям лобових атак окупаційних підрозділів та їх дуже сильно відволікають постійні авіаційні та артилерійські обстріли.

"Роблять це повільно, але роблять", – заявив він.

Війська РФ скидають на місто величезну кількість керованих авіаційних бомб. На думку Черняка, у росіян є чергова політична мета – захопити Часів Яр до 9 травня.

Черняк додав, що Часів Яр для окупантів відкриває певні додаткові можливості, які вони не мали до цього. Українські війська протидіять цьому.

Бої в районі Бахмута — дані Генштабу ЗСУ

На Бахмутському напрямку, як вказано у звіті Генштабу ЗСУ, українські захисники відбили 17 атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області, а також Часів Яр, Верхньокам’янське, Виїмка, Новий, Калинівка, Іванівське, Кліщіївка Донецької області. Ворог намагався покращити тактичне положення.

Війська РФ завдали авіаційного удару в районі населеного пункту Нью-Йорк Донецької області. Під мінометним та артилерійським вогнем опинилося понад 10 населених пунктів, зокрема Григорівка, Часів Яр, Калинівка Донецької області.

Нагадаємо, 18 квітня у ЗСУ розповіли про тактику РФ біля Часового Яру. Вогневий залп з артилерії російські війська, як заявив голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко, компенсують ударами КАБів.