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"Делают это медленно, но делают": офицер ВСУ объяснил продвижение РФ вблизи Часового Яра (видео)

Часов Яр, богдановка, ивановское, ЗСУ, Бои в районе Бахмута, генштаб
Фото: РИА Новости | Офицер ВСУ объяснил продвижение войск РФ вблизи Часового Яра

Под контролем украинских войск остается Ивановское, где севернее враг движется по низине.

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Российские войска не оставляют попыток захватить Часов Яр, что в Донецкой области, и медленно продвигаются. Об этом "24 Каналу" сообщил офицер бригады "Рубіж" НГУ Владимир Черняк.

Захватчики сумели закрепиться в Богдановке. Они подтягивают туда свои резервы для дальнейшего продвижения на Часов Яр. Под контролем украинских войск остается Ивановское.

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Владимир Черняк отметил, что Часов Яр, да и Ивановское — это по сути высота, но продвигаются по низине, севернее Ивановского. Это связано с тем, что защитники населенного пункта в первую очередь заняты отражением лобовых атак оккупационных подразделений и их очень сильно отвлекают постоянные авиационные и артиллерийские обстрелы.

"Делают это медленно, но делают", — заявил он.

Войска РФ сбрасывают на город огромное количество управляемых авиационных бомб. По мнению Черняка, у россиян есть очередная политическая цель — захватить Часов Яр до 9 мая.

Черняк добавил, что Часов Яр для оккупантов открывает определенные дополнительные возможности, которые они не имели до этого. Украинские войска противодействуют этому.

Бои в районе Бахмута — данные Генштаба ВСУ

На Бахмутском направлении, как указано в отчете Генштаба ВСУ, украинские защитники отбили 17 атак в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области, а также Часов Яр, Верхнекаменское, Выемка, Новый, Калиновка, Ивановское, Клещиевка Донецкой области. Враг пытался улучшить тактическое положение.

Войска РФ нанесли авиационный удар в районе населенного пункта Нью-Йорк Донецкой области. Под минометным и артиллерийским огнем оказалось более 10 населенных пунктов, в частности Григорьевка, Часов Яр, Калиновка Донецкой области.

Напомним, 18 апреля в ВСУ рассказали о тактике РФ возле Часового Яра. Огневой залп из артиллерии российские войска, как заявил председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко, компенсируют ударами КАБов.