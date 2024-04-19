Брак грошей і атаки РФ: чому виробництво зброї в Україні сповільнюється, — ЗМІ

За словами журналістів, багато власників таких підприємств вклали в них власні гроші. Деякі також переносять місце виробництва кожні три місяці, щоб не потрапити під удар росіян.

Related video

Українські підприємства з виробництва зброї, які з'явилися після початку повномасштабного вторгнення РФ, шукають фінансування і побоюються стати ціллю ракетних атак окупантів. Про це пише Reuters.

За словами журналістів, багато власників таких підприємств вклали в них власні гроші. Деякі також переносять місце виробництва кожні три місяці, щоб не потрапити під удар росіян. Тепер вони закликають український уряд скоротити надмірну бюрократичну тяганину навколо закупівель зброї.

Крім того, як ідеться в матеріалі, дехто хоче, щоб їм дозволили експортувати продукцію, оскільки уряд не може купити в них усе, що виробляється.

Як розповів міністр стратегічних галузей України Олександр Камишін, потенційний річний обсяг виробництва оборонно-промислового комплексу зараз становить 18-20 мільярдів доларів.

Щоправда, як повідомляється, в уряду України справді не вистачає грошей. Він може профінансувати лише частину цієї суми.

За даними міністерства стратегічних галузей, кількість виробників оборонної продукції в Україні збільшилася більш ніж удвічі після початку вторгнення ЗС РФ. Приватних підприємств наразі налічується близько 400, а державних — 100. Щоправда, останні, як і раніше, забезпечують більшу частину виробничих потужностей.

У матеріалі йдеться про те, що, щоб розв'язати проблему нестачі коштів, Україна просить іноземних партнерів фінансувати її оборонне виробництво.

Виробники кажуть, що щосили намагаються знайти кошти. Проблема ускладнюється процесом державних закупівель, який, як вони скаржаться, є повільним і обтяжливим. Владислав Бельбас, генеральний директор "Української бронетехніки" заявив, що Міністерство оборони розміщує замовлення тільки на поточний рік, що обмежує можливості планувати на довгострокову перспективу.

Як розповіло журналістам джерело в уряді, приватні інвестиції в такі проєкти розподілені нерівномірно. Так, більше інвестицій надходить у виробництво дронів, а вкладати в артилерійські снаряди мало кому цікаво.

Нагадаємо, директор ЦРУ Вільям Бернс різко попередив, що Україна до кінця 2024 року може програти війну, якщо США не нададуть допомогу. Він вважає, що допомога Україні впливає і на геополітичну ситуацію, оскільки Китай і американські союзники в Індійсько-Тихоокеанському регіоні стежать за війною.