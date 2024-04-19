"Неоднозначні враження": командир ЗСУ розповів, що думає про демобілізацію (відео)

За словами командира підрозділу Terra Миколи Волохова, якщо країна демобілізує тих людей, на яких зараз тримається фронт, то їм уже не буде куди повертатися.

Related video

Відсутність норм демобілізації в новому законі, який був нещодавно підписаний президентом Володимиром Зеленським, викликала неоднозначні враження у командира підрозділу Terra у складі 3 ОШБр Миколи Волохова. Своїми думками він поділився в ефірі телемарафону.

Волохов заявив, що пункт про демобілізацію був дуже очікуваний бійцями на передовій. Багато хто хоче розуміти, коли закінчиться війна, щоб потрапити додому.

За словами військовослужбовця, відсутність демобілізації викликала обурення серед військових, однак воно має свої причини. Бійці хочуть не просто піти з армії, а повернутися в нормальну країну.

"Адже як можна прогнозувати демобілізацію, якщо ми не можемо знати, скільки ми мобілізуємо людей. Тому наскільки якісно і в якому складі пройде мобілізація — дасть відповідь на те, коли можна буде відпускати людей, які служать", — зазначив Волохов.

Також військовий сказав, що про питання демобілізації варто говорити дуже обережно. Якщо країна демобілізує тих людей, на яких зараз тримається фронт, то їм уже не буде куди повертатися. При цьому Волохов розуміє, що бійці перебувають в армії вже понад два роки, що дуже важко.

"Наразі я радий, що рішення про демобілізацію ухвалюють виважено, і буде виважено той параметр, наскільки успішно мобілізовуватимуться люди в армію", — сказав Волохов.

Микола Волохов про демобілізацію

Нагадаємо, народний депутат від фракції "Слуга народу" Роман Грищук розповів, чому прибрали норму про демобілізацію із законопроєкту. За його словами, якби Рада не прибрала із законопроєкту пункт про демобілізацію, то через рік таке саме рішення ухвалив би Генштаб. Відповідно, було б неправильно обманювати бійців.

Також нардепка Мар'яна Безугла заявила, що закону про демобілізацію бійців ЗСУ не буде. За її словами, українців будуть "знищувати" в умовах Третьої світової війни. За її словами, світ "знову переділять".