Сирський доповів Зеленському про знищені цілі на окупованій території України (відео)

Олександр Сирський під час доповіді розповів главі держави про обстановку на найгарячіших точках фронту, зокрема поблизу Часового Яру.

Related video

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський доповів президенту України про уражені військові цілі російської армії на українських тимчасово окупованих територіях. Про це Зеленський повідомив у своєму вечірньому зверненні.

"Доповів сьогодні Головком (Олександр Сирський. — Ред.) щодо ураження цілей на окупованій території — реалізовані операції та підготовка запланованих. Російська армія повинна нести втрати щодня, і кожен такий день — російських втрат — наближає для нас такий потрібний мир", — сказав Зеленський.

Важливо

ЗС РФ отримали завдання захопити Часів Яр до 9 травня, — Сирський (фото)

Він уточнив, що під час доповіді Олександр Сирський також повідомив про обстановку на найгарячіших точках фронту.

"Часів Яр та інші ключові напрямки на Донеччині: Покровський, Курахівський, а також Харківщина — Купʼянський напрямок. Наші позиції, наші результати. Я дякую кожному солдату, кожному командиру, всім нашим бойовим підрозділам, які дійсно влучні та стійкі", — зазначив Зеленський.

Президент України також повідомив, що розмовляв із міністром оборони України Рустемом Умєровим. Основною темою розмови були системи протиповітряної оборони.

"Ми робимо все можливе, контактуємо з усіма можливими партнерами, щоб збільшити захист неба — збільшити кількість і якість систем ППО в руках наших воїнів. Кожен лідер і кожна країна, які в цьому допомагають, є справжніми рятівниками життя", — наголосив Зеленський.

Нагадаємо, 21 квітня речник ВМС Збройних Сил України Дмитро Плетенчук заявив, що ЗСУ уразили корабель "Коммуна" в тимчасово окупованому Севастополі, унаслідок чого судно більше не зможе виконувати бойові завдання.

Американський Інститут вивчення війні у звіті від 20 квітня попереджав, що росіяни в найближчі кілька тижнів активізують наступальні операції, а також інтенсивність ракетних атак, адже Україна відчуває гостру нестачу матеріально-технічних засобів і чекає на допомогу від США, що створює для росіян "вікно" можливостей.

На думку аналітиків, окупанти сподіваються зруйнувати українську енергосистему ракетними та дроновими атаками, щоб змусити Україну боротися з гуманітарною кризою паралельно з оборонними операціями.