"Армагеддон не станеться": Буданов попередив про "проблеми" із середини травня

Голова ГУР Кирило Буданов спрогнозував важкий період до червня. За його словами, підхід Росії буде комплексним.

Related video

Керівник Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони Кирило Буданов спрогнозував важку, але не катастрофічну ситуацію на фронті. Про це відомо з його інтерв’ю виданню BBC від 22 квітня.

Буданов заявив, що ніколи не шкодував про обіцянку "зайти в Крим".

"Я ніколи не жалкую про минуле. Взагалі про будь-яке. Те, що інколи ситуація різко кардинально змінюється — зрештою, якщо ви вже говорите про мої особисті слова, то наші підрозділи в Крим зайшли", — зазначив він.

Керівник ГУР заперечив, що такі прогнози дають марну надію.

"Це прогнози реального часу. Якщо щось повертається трошки інакше — вибачте, це вносить свої корективи", — пояснив він.

Буданов розповів, що нині факти, цифри й документи свідчать про "досить важку" ситуацію найближчим часом.

"Але вона не катастрофічна, це теж треба розуміти. Армагеддон не відбудеться, як багато хто зараз починає казати. Але проблеми із середини травня будуть", — сказав він.

Голова розвідки пояснив, що ЗС РФ застосовуватимуть комплексний підхід. За його словами, період із середини травня до середини червня буде важким.

Нагадаємо, у Bloomberg заявили, що нового пакету допомоги від США буде недостатньо, щоб переломити хід війни в Україні.

Речник ВМС Дмитро Плетенчук заявив, що Росія використовує у Криму приблизно десяток дельфінів.