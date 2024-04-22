Допомога США посилить оборону України, але її недостатньо для перелому війни, — Bloomberg

На думку авторів матеріалу, ситуація на фронті залежатиме від темпів постачання на фронт американської зброї. За період відсутності допомоги ЗСУ мали багато проблем.

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Новий пакет допомоги США на суму понад 60 мільярдів доларів сприятиме посиленню ефективності оборони та забезпечить украй необхідний перепочинок українським захисникам, проте його недостатньо для кардинальної зміни ситуації на фронті. Про це йдеться в матеріалі Bloomberg.

Видання зазначає, що багато що залежатиме від темпів постачань американської допомоги на фронт. Протягом шести місяців затримки голосування за пакет у Конгресі українські військові зіткнулися із серйозним дефіцитом боєприпасів і живої сили. Зі свого боку, цією ситуацією скористалися російські військові.

За словами наукового співробітника київського Національного інституту стратегічних досліджень Миколи Бєлєскова, нова допомога США дасть змогу Збройним силам України перепочити, сповільнити темпи просування російських військових, забезпечити якіснішу оборону та суттєво зменшити втрати. Водночас для активнішого просування українській армії потрібна додаткова допомога. І перспектива її отримання є проблематичним питанням, беручи до уваги опір республіканців у Конгресі.

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"Питання в тому, чи буде допомога та в якому обсязі у 2025 році й далі, оскільки стратегія Путіна полягає у вичікуванні", — сказав Бєлєсков.

Водночас джерело видання наголосило, що цього тижня Німеччина має намір посилити тиск на партнерів у Європі, зокрема на Францію та Італію, стосовно подальшого постачання Україні засобів протиповітряної оборони та компонентів для них.

20 квітня в Палаті представників Конгресу США схвалили проєкт закону про допомогу Україні в розмірі понад 60 мільярдів доларів. Водночас цей документ ще повинні схвалити в Сенаті, після чого його має підписати глава Білого дому Джо Байден.

У процесі розгляду законопроєкту відхилили всі правки, зокрема від конгресвумен Вікторії Спартц і Марджорі Тейлор Грін — остання виступала проти будь-якої допомоги Україні.

Керівник більшості в Сенаті США Чак Шумер заявив, що Сенат голосуватиме за допомогу Україні 23 квітня.

20 квітня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів, на що саме будуть витрачені кошти з пакету допомоги США. За його словами, обсяг допомоги розділять на чотири частини.

Також Фокус писав, коли варто очікувати на прибуття нової військової допомоги США до України. Пентагону для цього потрібно менш ніж один тиждень.