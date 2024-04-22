Помощь США усилит оборону Украины, но ее недостаточно для перелома войны, — Bloomberg

По мнению авторов материала, ситуация на фронте будет зависеть от темпов поставок на фронт американского оружия. За период отсутствия помощи ВСУ имели много проблем.

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Новый пакет помощи США на сумму более 60 миллиардов долларов будет способствовать усилению эффективности обороны и обеспечит крайне необходимую передышку украинским защитникам, однако его недостаточно для кардинального изменения ситуации на фронте. Об этом идет речь в материале Bloomberg.

В частности издание отмечает, что многое будет зависеть от темпов поставок американской помощи на фронт. В течение шести месяцев задержки голосования за пакет в Конгрессе украинские военные столкнулись с серьезным дефицитом боеприпасов и живой силы. В свою очередь этой ситуацией воспользовались российские военные.

По словам научного сотрудника киевского Национального института стратегических исследований Николая Белескова, новая помощь США позволит Вооруженным силам Украины отдохнуть, замедлить темпы продвижения российских военных, обеспечить более качественную оборону и существенно уменьшить потери. Вместе с этим для более активного продвижения украинской армии нужна дополнительная помощь. И перспектива ее получения является проблематичным вопросом, учитывая сопротивление республиканцев в Конгрессе.

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"Вопрос в том, будет ли помощь и в каком объеме в 2025 году и далее, поскольку стратегия Путина заключается в выжидании", — сказал Белесков.

В то же время источник издания отметил, что на этой неделе Германия намерена усилить давление на партнеров в Европе, в частности на Францию и Италию, относительно дальнейших поставок Украине средств противовоздушной обороны и компонентов для них.

20 апреля в Палате представителей Конгресса США одобрили проект закона о помощи Украине в размере более 60 миллиардов долларов. В то же время этот документ еще должны одобрить в Сенате, после чего его должен подписать глава Белого дома Джо Байден.

В процессе рассмотрения законопроекта отклонили все правки, в частности от конгрессвумен Виктории Спартц и Марджори Тейлор Грин — последняя выступала против любой помощи Украине.

При этом руководитель большинства в Сенате США Чак Шумер заявил, что Сенат будет голосовать за помощь Украине 23 апреля.

20 апреля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, на что именно будут потрачены средства из пакета помощи США. По его словам, объем помощи разделят на четыре части.

Также Фокус писал, когда стоит ожидать прибытия новой военной помощи США в Украину. Так, Пентагону для этого нужно меньше одной недели.