Голосування в Конгресі США: куди витратять понад $60 млрд військової допомоги

Основне місце в американському пакеті допомоги займуть оборонні витрати — ЗСУ отримають далекобійне озброєння і системи ППО. Окремі статті витрат прописали на бюджетну підтримку.

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Палата представників Конгресу США 20 квітня ухвалила пакет допомоги Україні на $60,84 млрд. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів, як ділитимуть гроші.

Глава уряду зазначив, що загальний обсяг допомоги розділять на чотири частини:

$49,9 млрд — на оборонні витрати;

$7,8 млрд — потенційна бюджетна підтримка;

$1,57 млрд — економічна допомога;

$400 млн — кошти на захист кордонів і гуманітарне розмінування.

"Очікуємо успішного затвердження законопроєкту в Сенаті вже найближчими днями. Його реалізація означатиме більше зброї для України", — наголосив прем'єр.

Йдеться про далекобійне озброєння та системи ППО. Також гроші дадуть змогу забезпечити посилення макрофінансової стійкості, зокрема у фінансуванні найбільш пріоритетних бюджетних видатків.

Завдяки американській допомозі продовжиться швидке оновлення, насамперед критичної інфраструктури, підсумував Шмигаль.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський дякував конгресменам за виділення Україні військової допомоги. Штати, на його думку, підтвердили відданість ідеалам демократії та свободи.

Перед голосуванням за пакет допомоги на 60,84 млрд доларів законодавці підтримали ініціативу про конфіскацію заморожених російських активів.