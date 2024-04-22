Допомога США не буде використана на виплату пенсій в Україні: міністерка назвала причину

За словами голови Мінсоцполітики, американським виборцям складно пояснити українську пенсійну систему. До того ж Україна отримала допомогу від Японії та ЄС.

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Допомогу від Сполучених Штатів у розмірі 60 мільярдів доларів не спрямують на фінансування пенсій в Україні, тому що пояснення американським виборцям української пенсійної системи є складним завданням. Про це в ефірі телемарафону розповіла міністерка соціальної політики Оксана Жолнович.

За її словами, в Америці відсутні солідарні пенсії, натомість там діють накопичувальні страхові пенсійні розрахунки. Саме тому для їхніх виборців досить непросто пояснити, що якщо вони у США не отримують подібні пенсії, то в такому разі чому громадяни України повинні отримувати перераховані пенсії.

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Водночас Жолнович зазначила, що у нас є підтримка від Японії, також від Європейського Союзу — 50 млрд євро на чотири роки, "які будуть спрямовані зокрема і на пенсійні видатки".

20 квітня американська Палата представників США проголосувала за виділення понад 60 млрд доларів Україні. Сенат розгляне це питання 23 квітня, після чого схвалений законопроєкт підпише президент США Джо Байден. Водночас у Білому домі пообіцяли, що постачання військової допомоги Україні відбудеться у найкоротші терміни.

Також 20 квітня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів, як саме будуть витрачені кошти американської допомоги. Зокрема, 49,9 млрд планується спрямувати на оборонні витрати, на потенційну бюджетну підтримку буде витрачено 7,7 мільярдів, 1,57 млрд складе економічна допомога, а 400 млн спрямують на захист кордонів та гуманітарне розмінування.