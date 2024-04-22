Помощь США не будет использована на выплату пенсий в Украине: министр назвала причину

По словам главы Минсоцполитики, американским избирателям сложно объяснить украинскую пенсионную систему. К тому же Украина получила помощь от Японии и ЕС.

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Помощь от Соединенных Штатов в размере 60 миллиардов долларов не направят на финансирование пенсий в Украине, потому что объяснение американским избирателям украинской пенсионной системы является сложной задачей. Об этом в эфире телемарафона рассказала министр социальной политики Оксана Жолнович.

По ее словам, в Америке отсутствуют солидарные пенсии, зато там действуют накопительные страховые пенсионные расчеты. Именно поэтому для их избирателей достаточно непросто объяснить, что если они в США не получают подобные пенсии, то в таком случае почему граждане Украины должны получать пересчитанные пенсии.

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В то же время Жолнович отметила, что у нас есть поддержка от Японии, также от Европейского Союза — 50 млрд евро на четыре года, "которые будут направлены в том числе и на пенсионные расходы".

20 апреля американская Палата представителей США проголосовала за выделение более 60 млрд долларов Украине. Сенат рассмотрит этот вопрос 23 апреля, после чего одобренный законопроект подпишет президент США Джо Байден. В то же время в Белом доме пообещали, что поставки военной помощи Украине состоится в кратчайшие сроки.

Также 20 апреля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, как именно будут потрачены средства американской помощи. В частности, 49,9 млрд планируется направить на оборонные расходы, на потенциальную бюджетную поддержку будет потрачено 7,7 миллиардов, 1,57 млрд составит экономическая помощь, а 400 млн направят на защиту границ и гуманитарное разминирование.