"Ситуація погіршується": ЗС РФ продовжують просуватися в Очеретиному, — DeepState (фото)

Експерти нагадують, що потрібно аналізувати дії підрозділів ЗСУ на відтинках фронту, де стались прориви ЗС РФ. Завдяки такому аналізу Сили оборони менше помилятимуться.

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Підрозділи ЗС РФ перебувають не на окраїнах, а на центральних вулицях села Очеретине у Донецькій області, розташованого на північному фланзі Авдіївського напрямку. Крім того, можливе просування ворога вглиб віддалених вулиць. Подібні масштаби просування ворога можуть говорити про повну окупацію населеного пункту. Про критичну ситуацію в Очеретиному увечері 22 квітня розповіли експерти групи DeepState у Telegram-каналі.

Експерти провели геолокацію відеозаписів, отриманих на місці подій в селі під Авдіївкою. При цьому з'ясували, що росіян помічено у центрі, на певній відстані від раніше окупованих вулиць. Зокрема, перша точка, де бачили ворога — біля відділення "Укрпошти", координати 48.2436, 37.61338. Друга точка — за 40 м на південь, 48.24313, 37.61335.

Бої на Донбасі - геолокація подій в Очеретиному 22 квітня Фото: DeepStateMAP

У дописі відзначається, що "ситуація погіршується". Експерти пояснюють, що під загрозою вузлова точка — район "Гідробудівельників", розташований на північному сході. Також висловлюють сподівання, що командування ЗСУ проаналізує дії підрозділів, які тут перебувають: трапився "прорив фронту" і потрібно з'ясувати причини.

Ситуація в Очеретиному - коментарі DeepState 22 квітня Фото: DeepStateMAP

Бої на Донбасі — ситуація в Очеретиному

Зазначимо, у звіті Генштабу ЗСУ станом на вечір 22 квітня вказано, що на Авдіївському напрямку відбулось 10 атак ЗС РФ. Інші гарячі точки — Бахмутський напрямок (12 атак) та Новопавлівський (12). У звіті згадують Очеретине: село, разом з дев'ятьма іншими, потрапило під удари артилерії та мінометів ворога.

Вдень 22 квітня стало відомо про прорив фронту біля Очеретиного — про це написали експерти DeepState. На оновленій карті бойових дій можна помітити "язик" ворожих позицій, які проникли на 1 км вглиб села.

Про загрозу на даній ділянці раніше писав Фокус. Зокрема, 17 квітня військові експерти попереджали, що росіяни поступово просуваються саме на північному фланзі під Авдіївкою. У перші дні прориву ворог пройшов близько 1,2 км по центральній вулиці села.

Нагадуємо, один з командирів 47 бригади розповів, що під Очеретине командування ЗСУ почало перекидати нові підрозділи. Тим часом президент України Володимир Зеленський розповів про можливі плани ЗС РФ. Серед них — окупація Часового Яру і новий наступ влітку 2024 року.