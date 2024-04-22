"Ситуация ухудшается": ВС РФ продолжают продвигаться в Очеретино, — DeepState (фото)

Эксперты напоминают, что нужно анализировать действия подразделений ВСУ на отрезках фронта, где произошли прорывы ВС РФ. Благодаря такому анализу Силы обороны будут меньше ошибаться.

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Подразделения ВС РФ находятся не на окраинах, а на центральных улицах села Очеретино в Донецкой области, расположенного на северном фланге Авдеевского направления. Кроме того, возможно продвижение врага вглубь отдаленных улиц. Подобные масштабы продвижения врага могут говорить о полной оккупации населенного пункта. О критической ситуации в Очеретино вечером 22 апреля рассказали эксперты группы DeepState в Telegram-канале.

Эксперты провели геолокацию видеозаписей, полученных на месте событий в селе под Авдеевкой. При этом выяснили, что россияне замечены в центре, на определенном расстоянии от ранее оккупированных улиц. В частности, первая точка, где видели врага — возле отделения "Укрпочты", координаты 48.2436, 37.61338. Вторая точка — в 40 м на юг, 48.24313, 37.61335.

Бои на Донбассе — геолокация событий в Очеретино 22 апреля Фото: DeepStateMAP

В заметке отмечается, что "ситуация ухудшается". Эксперты объясняют, что под угрозой узловая точка — район "Гидростроителей", расположенный на северо-востоке. Также выражают надежду, что командование ВСУ проанализирует действия подразделений, которые здесь находятся: случился "прорыв фронта" и нужно выяснить причины.

Ситуация в Очеретино — комментарии DeepState 22 апреля Фото: DeepStateMAP

Бои на Донбассе — ситуация в Очеретино

Отметим, в отчете Генштаба ВСУ по состоянию на вечер 22 апреля указано, что на Авдеевском направлении состоялось 10 атак ВС РФ. Другие горячие точки — Бахмутское направление (12 атак) и Новопавловское (12). В отчете упоминают Очеретино: село, вместе с девятью другими, попало под удары артиллерии и минометов врага.

Днем 22 апреля стало известно о прорыве фронта возле Очеретино — об этом написали эксперты DeepState. На обновленной карте боевых действий можно заметить "язык" вражеских позиций, которые проникли на 1 км вглубь села.

Об угрозе на данном участке ранее писал Фокус. В частности, 17 апреля военные эксперты предупреждали, что россияне постепенно продвигаются именно на северном фланге под Авдеевкой. В первые дни прорыва враг прошел около 1,2 км по центральной улице села.

Напоминаем, один из командиров 47 бригады рассказал, что под Очеретино командование ВСУ начало перебрасывать новые подразделения. Тем временем президент Украины Владимир Зеленский рассказал о возможных планах ВС РФ. Среди них — оккупация Часового Яра и новое наступление летом 2024 года.