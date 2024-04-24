Без перспектив на звільнення: засуджених за дезертирство окупантів повертають на фронт

За даними аналітиків з британської розвідки, останнім часом кількість справ про дезертирство в Росії збільшилася до рекордних показників. Також багато громадян звертаються до західних країн по притулок, щоб уникнути призову.

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У Росії продовжує зростати кількість справ про дезертирство, однак навіть після суду окупантів повертають на фронт. Про це йдеться у звіті розвідки Міністерства оборони Великої Британії від 24 квітня.

За даними російського медіа "Медіазона", зазначають аналітики, за березень поточного року було винесено рекордну кількість вироків за дезертирство. Одразу 684 військовослужбовці отримали покарання.

"Загальна кількість справ із моменту "часткової" мобілізації у вересні 2022 року становить 7400, водночас найбільша кількість справ припадає на Московський регіон — 496", — ідеться в повідомленні.

Окремо в британській розвідці додали, що багато хто з розшукуваних російських окупантів, які проходять через військовий суд, отримують лише умовні терміни. Після цього їх назад повертають у підрозділи на лінію фронту.

Також за час великої війни до рекорду збільшилася кількість прохань російських громадян про надання притулку в країнах Заходу. У такий спосіб вони намагаються уникнути служби в армії.

"Російські солдати, включно з тими, хто був примусово призваний під час часткової мобілізації у вересні 2022 року, зобов'язані залишатися на військовій службі невизначений час, без особливих перспектив на звільнення", — підсумували в Міноборони Великої Британії.

У Росії зафіксували рекордну кількість справ про дезертирство Фото: Міноборони Великобританії

Нагадаємо, 22 лютого повідомлялося, що російські окупанти масово відмовилися воювати в Україні. Минулого року однією з проблем для російської армії стала масова відмова контрактників і мобілізованих воювати в Україні. У Кремлі посилили статті, за якими судять за порушення дисципліни в армії, розповіли журналісти.