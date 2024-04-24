Без перспектив на освобождение: осужденных за дезертирство оккупантов возвращают на фронт

По данным аналитиков из британской разведки, в последнее время количество дел о дезертирстве в России увеличилось до рекордных показателей. Также многие граждане обращаются к западным странам за убежищем, чтобы избежать призыва.

Related video

В России продолжает расти количество дел о дезертирстве, однако даже после суда оккупантов возвращают на фронт. Об этом говорится в отчете разведки Министерства обороны Великобритании от 24 апреля.

По данным российского медиа "Медиазона", отмечают аналитики, за март текущего года было вынесено рекордное количество приговоров за дезертирство. Сразу 684 военнослужащих получили наказание.

"Общее количество дел с момента "частичной" мобилизации в сентябре 2022 года составляет 7400, при этом наибольшее количество дел приходится на Московский регион — 496", — говорится в сообщении.

Отдельно в британской разведке добавили, что многие из разыскиваемых российских оккупантов, которые проходят через военный суд, получают лишь условные сроки. После этого их обратно возвращают в подразделения на линию фронта.

Также за время большой войны до рекорда увеличилось количество просьб российских граждан о предоставлении убежища в странах Запада. В такой способ они пытаются избежать службы в армии.

"Российские солдаты, включая тех, кто был принудительно призван во время частичной мобилизации в сентябре 2022 года, обязаны оставаться на военной службе неопределенное время, без особых перспектив на освобождение", — подытожили в Минобороны Великобритании.

В России зафиксировали рекордное количество дел о дезертирстве Фото: Минобороны Великобритании

Напомним, 22 февраля сообщалось, что российские оккупанты массово отказались воевать в Украине. В прошлом году одной из проблем для российской армии стал массовый отказ контрактников и мобилизованных воевать в Украине. В Кремле ужесточили статьи, по которым судят за нарушение дисциплины в армии, рассказали журналисты.