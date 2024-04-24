Щоб було тільки своє: у Білорусі заявили про розробку власної лазерної зброї

Представник білоруського генштабу стверджує, що Білорусь, окрім усього іншого, є мало не лідером у галузі радіоелектронної боротьби.

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Заступник начальника Генштабу Збройних сил Білорусі полковник Віктор Тумар пафосно заявив про розробку вітчизняними фахівцями лазерного озброєння. Офіцер акцентував на тому, що в країні має бути "тільки своє, білоруське". Гучні заяви полковника процитувала 24 квітня пресслужба Міноборони Білорусі.

Тумар розповів про пріоритетні напрямки в галузі безпеки не тільки для білоруських сил, а й для так званих країн СНД. За словами воєначальника, у країні проходить виставка основних досягнень науково-дослідного інституту білоруських збройних сил, на якій уже представлено результати у сфері озброєнь, що гарантують безпеку на стратегічному рівні.

Полковник стверджує, що Білорусь є мало не лідером у радіоелектронній боротьбі, а також у розробці радіолокаційних систем виявлення різних об'єктів.

"Ми орієнтуємося на те, щоб у нас було тільки своє, білоруське... Також у нас є розробки з лазерної зброї. Ми йдемо безпосередньо до зброї, що базується на нових фізичних принципах", — заявив Тумар.

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Зазначимо, що про конкретні зразки "лазерного озброєння", так само як і про деталі розробок, білоруський полковник не уточнив.

Нагадаємо, за інформацією агентства БелТА Олександр Лукашенко наказав новому міністру природних ресурсів і охорони навколишнього середовища Сергію Масляку знайти в Білорусі нафту. Політик розпорядився, щоб "копали і шукали" не тільки новий міністр, а і його безпосередні підлеглі.