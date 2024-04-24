Чтобы было только свое: в Беларуси заявили о разработке собственного лазерного оружия

Представитель белорусского генштаба утверждает, что Беларусь, кроме всего прочего, является чуть ли не лидером в области радиоэлектронной борьбы.

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Замначальника Генштаба Вооруженных сил Беларуси полковник Виктор Тумар пафосно заявил о разработке отечественными специалистами лазерного вооружения. Офицер акцентировал на том, что в стране должно быть "только свое, белорусское". Громкие заявления полковника процитировала 24 апреля пресс-служба Минобороны Беларуси.

Тумар рассказал о приоритетных направлениях в области безопасности не только для белорусских сил, но и для так называемых стран СНГ. По словам военачальника, в стране проходит выставка основных достижений научно-исследовательского института белорусских вооруженных сил, на которой уже представлены результаты в сфере вооружений, обеспечивающих безопасность на стратегическом уровне.

Полковник утверждает, что Беларусь является чуть ли не лидером в радиоэлектронной борьбе, а также в разработке радиолокационных систем обнаружения различных объектов.

"Мы ориентируемся на то, чтобы у нас было только свое, белорусское… Также у нас имеются разработки по лазерному оружию. Мы идем непосредственно к оружию, основанному на новых физических принципах.", — заявил Тумар.

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Отметим, что о конкретных образцах "лазерного вооружения", равно как и о деталях разработок, белорусский полковник не уточнил.

Напомним, по информации агентства БелТА Александр Лукашенко приказал новому министру природных ресурсов и охраны окружающей среды Сергею Масляку найти в Беларуси нефть. Политик распорядился, чтобы "копали и искали" не только новый министр, но и его непосредственные подчиненные.