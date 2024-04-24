Десятки тисяч рейсів: РФ підозрюють у глушінні GPS над Балтикою і у Великій Британії, — ЗМІ

За словами журналістів, приблизно у 46 000 рейсів були складнощі з навігаційними даними над Балтійським морем із серпня до березня.

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Росію підозрюють в організації атак у сфері радіоелектронної боротьби: глушилися GPS-дані тисяч рейсів комерційних авіакомпаній у Європі. Про це пише Newsweek.

Минулого понеділка британські ЗМІ опублікували звіт, згідно з яким, із серпня у майже 3800 рейсів, що летіли в або з аеропортів Великої Британії, були блоковані сигнали GPS. Десятки тисяч літаків, що пролітали над Балтійським морем, спіткала та сама доля приблизно за той самий період часу.

Аналіз, проведений інтернет-ресурсом GPSJAM.org, показав, що близько 46 000 рейсів зіткнулися зі складнощами в навігаційних даних над Балтійським морем із серпня до березня. Однак поки неясно, як саме до цього причетна Росія, якщо причетна взагалі.

У британського військового літака, на борту якого перебував міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс, були заглушені сигнали GPS під час перельоту під Калінінградом у березні 2024 року. У британському уряді тоді заявили, що у літака були складнощі з GPS під час перельоту недалеко від Калінінграда, і що це не було схоже на звичайне явище.

Повідомляється, що до напрямків із найвищою ймовірністю блокування GPS належать Польща, Латвія, Литва, Естонія і деякі райони Фінляндії. Туреччина, хоча в неї й немає виходу в Балтійське море, все ж таки розташована відносно близько до зони бойових зіткнень у Чорному морі. І тому вважається зоною підвищеного ризику.

Блокування сигналів GPS у літаках

Неточні дані GPS становлять потенційну загрозу безпеці лайнерів: адже ця система спрощує навігацію шляхом відстеження географічного місця. Але практичний ризик перешкод GPS для безпеки польотів мінімальний, тому що літаки, особливо комерційні, оснащені кількома додатковими системами навігації.

Перешкоди та "спуфінг", які спотворюють сигнали шляхом надсилання фальшивих даних супутникам, вважаються різновидом РЕБ. Ця практика не обмежується ймовірними російськими атаками. За даними ізраїльського видання Haaretz, військові ЦАХАЛ широко використовували таку практику, намагаючись запобігти атакам дронів під час ізраїльсько-палестинського конфлікту.

Вважається, що Росія інвестує значні ресурси в розробку РЕБ для Калінінградської області.

Нагадаємо, що ВМС Швеції закликали НАТО втрутитися і звинуватили РФ у придушенні GPS.

Також повідомлялося, що в Україні створили автономний розвідувальний дрон WarDog, якому не страшний РЕБ.