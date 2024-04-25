Хотів втекти на позиції РФ: на Харківщині строковик коригував ракетні удари для ФСБ (фото)

Окупанти планували "евакуювати" інформатора з підконтрольної Україні території. Його затримали на Куп'янському напрямку, коли він приховано намагався вийти на позиції росіян.

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СБУ затримала агента ФСБ РФ, який коригував ракетні удари по Харківщині та хотів втекти на позиції окупантів. Про це повідомили у пресслужбі відомства у Telegram.

Слідчі встановили, що загарбники намагалися завдяки його діям здійснити вогневий удар по цивільній інфраструктури одного із прифронтових міст Харківської області. Порушника затримали на Куп’янському напрямку поблизу лінії боєзіткнення, коли він намагався приховано вийти на позиції окупантів.

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Його там мали зустрічати російські військові зі знаками розрізнення у вигляді "георгіївської стрічки" на рукаві. Окупанти планували провести інформатора до "філії" ФСБ на тимчасово окупованій частині території у Луганській області. У такий спосіб вони завершили б його "евакуацію".

Розслідування показало, що колишній строковик однієї з військових частин Сил оборони виявився російським інформатором. Він напередодні звільнення в запас вирішив співпрацювати з ФСБ.

Силовики стверджують, що його до таких дій спонукали батьки, які проживають на тимчасово окупованій території на сході України та перебувають у полі зору російської спецслужби. Через них окупанти "домовились" зі строковиком стосовно передачі координат потенційних цілей та запропонували йому план подальшої втечі після "демобілізації".

За даними слідства, фігурант здійснював пересилку "потрібних" геолокацій російським військам у вигляді позначок на гугл-карті. Для комунікації використовували анонімні чати у месенджері.

Чоловіка затримали. Він перебуває під вартою. Йому загрожує до 8 років тюрми.

Нагадаємо, 24 квітня співробітники правоохоронних структур затримали мешканця Одеси. Він збирав інформацію про розташування особового складу ЗСУ та військової техніки, яку передавав російським кураторам.