Хотел убежать на позиции РФ: в Харьковской области срочник корректировал ракетные удары для ФСБ (фото)

Оккупанты планировали "эвакуировать" информатора с подконтрольной Украине территории. Его задержали на Купянском направлении, когда он скрытно пытался выйти на позиции россиян.

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СБУ задержала агента ФСБ РФ, который корректировал ракетные удары по Харьковской области и хотел сбежать на позиции оккупантов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в Telegram.

Следователи установили, что захватчики пытались благодаря его действиям осуществить огневой удар по гражданской инфраструктуре одного из прифронтовых городов Харьковской области. Нарушителя задержали на Купянском направлении вблизи линии боестолкновения, когда он пытался скрытно выйти на позиции оккупантов.

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Его там должны были встречать российские военные со знаками различия в виде "георгиевской ленты" на рукаве. Оккупанты планировали провести информатора в "филиал" ФСБ на временно оккупированной части территории в Луганской области. Таким образом они завершили бы его "эвакуацию".

Расследование показало, что бывший срочник одной из воинских частей Сил обороны оказался российским информатором. Он накануне увольнения в запас решил сотрудничать с ФСБ.

Силовики утверждают, что его к таким действиям побудили родители, которые проживают на временно оккупированной территории на востоке Украины и находятся в поле зрения российской спецслужбы. Через них оккупанты "договорились" со срочником о передаче координат потенциальных целей и предложили ему план дальнейшего побега после "демобилизации".

По данным следствия, фигурант осуществлял пересылку "нужных" геолокаций российским войскам в виде отметок на гугл-карте. Для коммуникации использовали анонимные чаты в мессенджере.

Мужчину задержали. Он находится под стражей. Ему грозит до 8 лет тюрьмы.

Напомним, 24 апреля сотрудники правоохранительных структур задержали жителя Одессы. Он собирал информацию о расположении личного состава ВСУ и военной техники, которую передавал российским кураторам.