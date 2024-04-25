У ВМС України розповіли, чим окупанти компенсують відсутність ракетоносців у Чорному морі

Капітан третього рангу Дмитро Плетенчук зазначив, що в противника є мобільні платформи на території окупованого Криму. А розвідку в небі веде цілий "зоопарк" безпілотників.

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Російські ракетоносці в Чорному й Азовському морях відсутні. Окупанти компенсують це мобільними платформами, розгорнутими на території Криму, які незалежно від розміщення загрожують території України. Про це 25 квітня в ефірі телемарафону заявив начальник Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України капітан третього рангу Дмитро Плетенчук.

У ВМС України повідомили, що сім кораблів військово-морського флоту РФ із загальним залпом — 12 ракет "Калібр" — були виведені в Середземне море. Але для України це не має великого значення, оскільки територія країни все одно перебуває в зоні досяжності цього озброєння.

Водночас росіяни скоріше не ризикнуть запускати їх із Середземного моря, оскільки ракети так мають перетнути повітряний простір країн НАТО.

"Ви знаєте, як Туреччина реагує, коли щось несанкціоноване влітає в її повітряний простір. Наприклад, Су-24, який був збитий", — зазначив Плетенчук.

Попри відсутність ракетоносців росіяни посилили повітряну присутність і постійно тримають у небі велику кількість різноманітних безпілотних апаратів, які безперервно ведуть розвідку, вишукуючи об'єкти для завдавання удару.

"Вони компенсують відсутність носіїв крилатих ракет в акваторії моря наявністю мобільних платформ безпосередньо в Криму. Для цього вони змушені проводити розвідку. Сьогодні в небі можна побачити, як кажуть фахівці, зоопарк. Тільки дронів п'ять видів — це Zala, SuperCam, "Орлан-10", "Шахед", "Форпост" та інші. Літаки постійно присутні — МіГи, Ту, Ани, Ве-12, які вже давно росіяни мали б уже списати", — зазначив він.

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Водночас Плетенчук висловив сподівання, що така ситуація незабаром зміниться й противнику буде набагато складніше завдавати вогневого ураження з території окупованого Криму на тлі останніх новин про надання американського далекобійного озброєння.

Раніше Дмитро Плетенчук повідомив, що в розпорядженні російського флоту перебувають підводні човни, які здатні завдавати ракетних ударів по Україні. Після знищення субмарини "Ростов-на-Дону" в строю в противника перебувають ще три підводні човни з "калібрами" на борту.