Все досить серйозно: полковник СБУ оцінив ризики захоплення Часового Яру

Якщо Україна не налагодить комбіновану оборону — ЗСУ постійно доведеться відступати на інші позиції, що в результаті може призвести до оперативного успіху ворога, стверджує народний депутат Роман Костенко.

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ЗС РФ наближаються до того, аби захопити місто Часів Яр Донецької області. Це відкриє їм шлях до подальшого наступу на населені пункти, які утворюють оборонний пояс на Донеччині. Поліпшити ситуацію допоможе надання високоточної зброї. Про це 24 Каналу розповів народний депутат, секретар Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, полковник СБУ Роман Костенко.

За його словами, ракети HIMARS, яких зараз не вистачає, могли б завдавати ударів по тилах противника і знищувати його наступальний потенціал. Також на фронті не вистачає особового складу — бійців немає ким замінити.

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"Якщо цього не відбувається, ворог поступово отримує перевагу. Навіть у найскладніших боях, коли Сили оборони завдають серйозних втрат противнику, якщо у нього більше ресурсу та він має змогу вибивати наші сили й засоби, то буде відтягнення на інші території. Потім знову будування оборони біля нових населених пунктів", — сказав Костенко.

Він зауважив, що якщо Україна не налагодить комбіновану оборону, Сили оборони будуть постійно посувати, що в результаті може призвести до оперативного успіху ворога — він зможе обійти українські лінії оборони, тому до цього потрібно "ставитись досить серйозно".

Костенко наголосив, що здавати Часів Яр росіянам ніхто не збирається.

Нагадаємо, що за словами командира батальйону ударних БпАК "Ахіллес" Юрія Федоренка, російська армія окупувала 70-80% Іванівського та Богданівки, проте у Часовому Ярі загарбників немає.

За словами колишнього полковника ЗСУ Сергія Грабського, невелике місто на сході відкриває ворота для вичерпніших і триваліших битв. Найближчі населені пункти також опиняться в небезпеці.