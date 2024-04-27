Все достаточно серьезно: полковник СБУ оценил риски захвата Часового Яра

Если Украина не наладит комбинированную оборону — ВСУ постоянно придется отступать на другие позиции, что в результате может привести к оперативному успеху врага, утверждает народный депутат Роман Костенко.

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ВС РФ приближаются к тому, чтобы захватить город Часов Яр Донецкой области. Это откроет им путь к дальнейшему наступлению на населенные пункты, которые образуют оборонительный пояс в Донецкой области. Улучшить ситуацию поможет предоставление высокоточного оружия. Об этом 24 Каналу рассказал народный депутат, секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, полковник СБУ Роман Костенко.

По его словам, ракеты HIMARS, которых сейчас не хватает, могли бы наносить удары по тылам противника и уничтожать его наступательный потенциал. Также на фронте не хватает личного состава — бойцов некем заменить.

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"Если этого не происходит, враг постепенно получает преимущество. Даже в самых сложных боях, когда Силы обороны наносят серьезные потери противнику, если у него больше ресурса и он имеет возможность выбивать наши силы и средства, то будет оттягивание на другие территории. Затем снова строительство обороны возле новых населенных пунктов", — сказал Костенко.

Он отметил, что если Украина не наладит комбинированную оборону, Силы обороны будут постоянно подвигать, что в результате может привести к оперативному успеху врага — он сможет обойти украинские линии обороны, поэтому к этому нужно "относиться достаточно серьезно".

Костенко подчеркнул, что сдавать Часов Яр россиянам никто не собирается.

Напомним, что по словам командира батальона ударных БпАК "Ахиллес" Юрия Федоренко, российская армия оккупировала 70-80% Ивановского и Богдановки, однако в Часовом Яру захватчиков нет.

По словам бывшего полковника ВСУ Сергея Грабского, небольшой город на востоке открывает ворота для более исчерпывающих и длительных сражений . Ближайшие населенные пункты также окажутся в опасности.