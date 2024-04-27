Скільки РФ втратила техніки та бійців з початку повномасштабного вторгнення: оцінка Британії

За оцінками Міноборони Великої Британії, російські війська втратили близько 450 тисяч бійців, і це без урахування різних ПВК. Варто зазначити, що дані Лондона майже збігаються з показниками, які наводить Генштаб ЗСУ.

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З початку повномасштабної війни російська армія втратила сотні тисяч військових вбитими та пораненими, а також понад 10 000 одиниць бронетехніки. Про це повідомляє UK Defense Journal.

Під час слухань в парламенті член парламенту Джон Хілі запитав у міністра збройних сил Лео Дочерті про втрати ЗС РФ в Україні: скільки було вбитих, поранених і дезертирів. Також він попросив оцінити, скільки воює найманців у складі російських приватних компаніях і їхні втрати. І наостанок про втрати у техніці з 24 лютого 2022 року.

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У відповідь Лео Дочерті навів такі дані щодо втрат у живій силі:

вбито та поранено приблизно 450 тисяч військових регулярної армії РФ;

десятки тисяч стали дезертирами;

кількість втрат і особовий склад у різних приватних військових компаніях невідома;

Втрати ЗС РФ у техніці оцінюються у понад 10 000 одиниць включно з:

майже 3 000 танків;

109 літаків;

136 гелікоптерів;

346 безпілотних літальних апаратів;

23 кораблів;

понад 1500 одиниць артозброєння.

У список увійшла знищена, покинута або затрофеєна техніка з початку повномасштабної війни.

Орієнтовні втрати ЗС РФ станом на 27 квітня Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

Дані українського Генштабу станом на ранок 27 квітня:

втрати понад 465 тисяч людей;

7 268 танків;

348 літаків;

325 гелікоптерів;

9 485 БПЛА оперативно-тактичного рівня;

26 кораблів;

11 905 артсистем.

Нагадаємо, 26 квітня в ЗСУ заявили, що окупанти пересіли з БМП на мотоцикли через значні втрати у техніці.

Фокус розбирався, де просуваються російські війська на Донбасі.