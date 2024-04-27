Скільки РФ втратила техніки та бійців з початку повномасштабного вторгнення: оцінка Британії
За оцінками Міноборони Великої Британії, російські війська втратили близько 450 тисяч бійців, і це без урахування різних ПВК. Варто зазначити, що дані Лондона майже збігаються з показниками, які наводить Генштаб ЗСУ.
З початку повномасштабної війни російська армія втратила сотні тисяч військових вбитими та пораненими, а також понад 10 000 одиниць бронетехніки. Про це повідомляє UK Defense Journal.
Під час слухань в парламенті член парламенту Джон Хілі запитав у міністра збройних сил Лео Дочерті про втрати ЗС РФ в Україні: скільки було вбитих, поранених і дезертирів. Також він попросив оцінити, скільки воює найманців у складі російських приватних компаніях і їхні втрати. І наостанок про втрати у техніці з 24 лютого 2022 року.Важливо
У відповідь Лео Дочерті навів такі дані щодо втрат у живій силі:
- вбито та поранено приблизно 450 тисяч військових регулярної армії РФ;
- десятки тисяч стали дезертирами;
- кількість втрат і особовий склад у різних приватних військових компаніях невідома;
Втрати ЗС РФ у техніці оцінюються у понад 10 000 одиниць включно з:
- майже 3 000 танків;
- 109 літаків;
- 136 гелікоптерів;
- 346 безпілотних літальних апаратів;
- 23 кораблів;
- понад 1500 одиниць артозброєння.
У список увійшла знищена, покинута або затрофеєна техніка з початку повномасштабної війни.
Дані українського Генштабу станом на ранок 27 квітня:
- втрати понад 465 тисяч людей;
- 7 268 танків;
- 348 літаків;
- 325 гелікоптерів;
- 9 485 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
- 26 кораблів;
- 11 905 артсистем.
Нагадаємо, 26 квітня в ЗСУ заявили, що окупанти пересіли з БМП на мотоцикли через значні втрати у техніці.
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