Сколько РФ потеряла техники и бойцов с начала полномасштабного вторжения: оценка Британии

По оценкам Минобороны Великобритании, российские войска потеряли около 450 тысяч бойцов, и это без учета различных ЧВК. Стоит отметить, что данные Лондона почти совпадают с показателями, которые приводит Генштаб ВСУ.

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С начала полномасштабной войны российская армия потеряла сотни тысяч военных убитыми и ранеными, а также более 10 000 единиц бронетехники. Об этом сообщает UK Defense Journal.

Во время слушаний в парламенте член парламента Джон Хили спросил у министра вооруженных сил Лео Дочерти о потерях ВС РФ в Украине: сколько было убитых, раненых и дезертиров. Также он попросил оценить, сколько воюет наемников в составе российских частных компаниях и их потери. И напоследок о потерях в технике с 24 февраля 2022 года.

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В ответ Лео Дочерти привел следующие данные по потерям в живой силе:

убито и ранено примерно 450 тысяч военных регулярной армии РФ;

десятки тысяч стали дезертирами;

количество потерь и личный состав в различных частных военных компаниях неизвестно;

Потери ВС РФ в технике оцениваются в более 10 000 единиц включительно с:

почти 3000 танков;

109 самолетов;

136 вертолетов;

346 беспилотных летательных аппаратов;

23 корабля;

более 1500 единиц артиллерийского вооружения.

В список вошла уничтоженная, брошенная или затрофеенная техника с начала полномасштабной войны.

Ориентировочные потери ВС РФ по состоянию на 27 апреля Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

Данные украинского Генштаба по состоянию на утро 27 апреля:

потери более 465 тысяч человек;

7268 танков;

348 самолетов;

325 вертолетов;

9485 БПЛА оперативно-тактического уровня;

26 кораблей;

11905 артсистем.

Напомним, 26 апреля в ВСУ заявили, что оккупанты пересели с БМП на мотоциклы из-за значительных потерь в технике.

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