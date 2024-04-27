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Военный Фокус Российско-украинская война

Сколько РФ потеряла техники и бойцов с начала полномасштабного вторжения: оценка Британии

российские потери
Фото: Генштаб ВСУ | Сожженная техника ВС РФ

По оценкам Минобороны Великобритании, российские войска потеряли около 450 тысяч бойцов, и это без учета различных ЧВК. Стоит отметить, что данные Лондона почти совпадают с показателями, которые приводит Генштаб ВСУ.

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С начала полномасштабной войны российская армия потеряла сотни тысяч военных убитыми и ранеными, а также более 10 000 единиц бронетехники. Об этом сообщает UK Defense Journal.

Во время слушаний в парламенте член парламента Джон Хили спросил у министра вооруженных сил Лео Дочерти о потерях ВС РФ в Украине: сколько было убитых, раненых и дезертиров. Также он попросил оценить, сколько воюет наемников в составе российских частных компаниях и их потери. И напоследок о потерях в технике с 24 февраля 2022 года.

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В ответ Лео Дочерти привел следующие данные по потерям в живой силе:

  • убито и ранено примерно 450 тысяч военных регулярной армии РФ;
  • десятки тысяч стали дезертирами;
  • количество потерь и личный состав в различных частных военных компаниях неизвестно;

Потери ВС РФ в технике оцениваются в более 10 000 единиц включительно с:

  • почти 3000 танков;
  • 109 самолетов;
  • 136 вертолетов;
  • 346 беспилотных летательных аппаратов;
  • 23 корабля;
  • более 1500 единиц артиллерийского вооружения.

В список вошла уничтоженная, брошенная или затрофеенная техника с начала полномасштабной войны.

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Ориентировочные потери ВС РФ по состоянию на 27 апреля
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

Данные украинского Генштаба по состоянию на утро 27 апреля:

  • потери более 465 тысяч человек;
  • 7268 танков;
  • 348 самолетов;
  • 325 вертолетов;
  • 9485 БПЛА оперативно-тактического уровня;
  • 26 кораблей;
  • 11905 артсистем.

Напомним, 26 апреля в ВСУ заявили, что оккупанты пересели с БМП на мотоциклы из-за значительных потерь в технике.

Фокус разбирался, где продвигаются российские войска на Донбассе.