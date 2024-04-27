Сколько РФ потеряла техники и бойцов с начала полномасштабного вторжения: оценка Британии
По оценкам Минобороны Великобритании, российские войска потеряли около 450 тысяч бойцов, и это без учета различных ЧВК. Стоит отметить, что данные Лондона почти совпадают с показателями, которые приводит Генштаб ВСУ.
С начала полномасштабной войны российская армия потеряла сотни тысяч военных убитыми и ранеными, а также более 10 000 единиц бронетехники. Об этом сообщает UK Defense Journal.
Во время слушаний в парламенте член парламента Джон Хили спросил у министра вооруженных сил Лео Дочерти о потерях ВС РФ в Украине: сколько было убитых, раненых и дезертиров. Также он попросил оценить, сколько воюет наемников в составе российских частных компаниях и их потери. И напоследок о потерях в технике с 24 февраля 2022 года.Важно
В ответ Лео Дочерти привел следующие данные по потерям в живой силе:
- убито и ранено примерно 450 тысяч военных регулярной армии РФ;
- десятки тысяч стали дезертирами;
- количество потерь и личный состав в различных частных военных компаниях неизвестно;
Потери ВС РФ в технике оцениваются в более 10 000 единиц включительно с:
- почти 3000 танков;
- 109 самолетов;
- 136 вертолетов;
- 346 беспилотных летательных аппаратов;
- 23 корабля;
- более 1500 единиц артиллерийского вооружения.
В список вошла уничтоженная, брошенная или затрофеенная техника с начала полномасштабной войны.
Данные украинского Генштаба по состоянию на утро 27 апреля:
- потери более 465 тысяч человек;
- 7268 танков;
- 348 самолетов;
- 325 вертолетов;
- 9485 БПЛА оперативно-тактического уровня;
- 26 кораблей;
- 11905 артсистем.
Напомним, 26 апреля в ВСУ заявили, что оккупанты пересели с БМП на мотоциклы из-за значительных потерь в технике.
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