ЗСУ втратили позиції біля Авдіївки: де на фронті тривали запеклі бої (карта)

Окупанти атакували по всій лінії фронту, зокрема мали тактичні успіхи на певних ділянках. Найскладніша ситуація склалася на Покровському та Курахівському напрямках, розповів головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

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На фронті загострилася ситуація. Збройні сили Російської Федерації зосередили основні зусилля на декількох напрямках та створили значну перевагу в силах і засобах. Детальніше про це розповів головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський у своєму Telegram.

"Активно атакує (ворог, — ред.) по всій лінії фронту, на деяких напрямках — має тактичні успіхи. Відбувається динамічна зміна обстановки, окремі позиції переходять "з рук в руки" кілька разів протягом доби", — сказав Олександр Сирський.

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Ворог зосередив основні зусилля на Куп'янському напрямку, а саме селах Стельмахівка Луганської області та Берестове Донецької області. Окупанти мали частковий успіх, проте українські військові зупинили їх. Крім цього, противник продовжив наступ на село Терни на Лиманському напрямку та намагався витіснити ЗСУ за річку Чорний Жеребець, проте марно.

Купʼянський напрямок

На Сіверському напрямку ЗС РФ наступали в районі Білогорівки й Роздолівки, намагалися прорватися та блокувати Сіверськ, аби створити умови для продовження наступу на Словʼянськ. За словами Сирського, просування на цьому напрямку зупинене.

Сіверський напрямок

На Краматорському напрямку найгарячішими ділянками були Іванівське й Часів Яр Донецької області. ЗС РФ намагалися повернути під свій контроль Кліщіївку й вийти на рубежі по каналу "Сіверський Донець — Донбас".

Краматорський напрямок

На Покровському й Курахівському напрямках склалася найскладніша ситуація, там тривали запеклі бої. Росіяни задіяли до чотирьох бригад та намагалися розвинути наступ західніше від Авдіївки та Марʼїнки, пробиваючись до Покровська й Курахового Донецької області. ЗСУ перемістилися на нові рубежі західніше Бердичів, Семенівки й Новомихайлівки.

"На цих напрямках противник досяг певних тактичних успіхів, але оперативної переваги отримати не зміг", — пояснив Сирський та наголосив, що ЗСУ завдають окупантам максимальних втрат, проте для посилення оборони та заміни підрозділів, які зазнали втрат, здійснилося переміщення бригад.

Ситуація на фронті

На Новопавлівському напрямку росіяни намагалися наступати в районі Старомайорського, а на Оріхівському — у районах Роботиного й Вербового, на Херсонському — окупанти намагалися вибити ЗСУ з Кринків.

Новопавлівський напрямок

Оріхівський напрямок

Херсонський напрямок

Сирський розповів, що ворог не мав успіху на жодному з напрямків. Натомість на Херсонському ЗСУ просунулися в районі Велетенського й встановили контроль над островом Нестрига. Крім цього, українські військові покращили своє тактичне положення в районі Синьківки на Купʼянському напрямку, Серебрянського лісництва на Лиманському напрямку.

Керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко заявив, що окупанти намагаються здобути тактичні успіхи з прицілом на наступ у травні та влітку. Натомість задача ЗСУ, на його думку, це підготовка надійних оборонних рубежів та знищення логістики противника.

Нагадаємо, 27 квітня аналітики DeepState розповіли, що російські військові окупували Семенівку й Соловйове Донецької області. Крім цього, ЗС РФ просунулися в Новокалиновому, Іванівському й Кислівці.

28 квітня начальник пресслужби 26-ї артилерійської бригади імені генерал-хорунжого Романа Дашкевича Олег Калашніков повідомив, що ЗС РФ штурмують Часів Яр Донецької області. Для цього противник намагається обійти населений пункт з флангів.