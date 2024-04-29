ЗС РФ просуваються на Сході, а ЗСУ локально покращують позиції: яка ситуація на фронті

Російські війська за останні кілька днів захопили щонайменше чотири населені пункти на сході. Водночас Сили оборони продовжують операцію в дельті Дніпра.

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Головнокомандувач ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський повідомив, що ситуація на фронті має тенденцію до загострення. Аналітики DeepState повідомили про захоплення кількох населених пунктів ЗС РФ за останні кілька днів. Фокус розібрався, яка ситуація на Сході й Півдні України.

Найважча ситуація на Сході — ЗС РФ захопили кілька населених пунктів

Російські війська намагаються захопити стратегічну ініціативу та прорвати лінію фронту. Для цього, як повідомляє Сирський, окупанти зосередили сили на кількох напрямках, подекуди вдається досягати тактичних успіхів. На інших же ділянках за добу одні й ті ж позиції можуть по кілька разів переходити з рук у руки. За даними головнокомандувача, важкі бої тривають по всій лінії фронту. Найгарячішими ділянками фронту називають:

Краматорську;

Покровську та Курахівську.

На Краматорському напрямку російські війська намагаються рухатися в напрямку Часового Яру й Іванівського, а також захопити Кліщіївку, яку було звільнено під час контрнаступу ЗСУ у 2023 році.

Найскладнішою головнокомандувач ЗСУ назвав ситуацію на Покровському та Курахівському напрямках. Окупанти кинули в бій до чотирьох бригад, щоб атакувати в районі Очеретиного. Російські війська, за даними DeepState, із 27 квітня окупували:

Бердичі;

Новомихайлівку;

Семенівку;

Соловйове.

Також окупанти контролюють близько 80% селища Очеретине, штурмують позиції ЗСУ в Кислівці, під Новосельським, у Нетайловому й інших.

ЗС РФ захопили Бердичі, Семенівку та Соловйове Фото: deepstatemap.live ЗС РФ захопили Новомихайлівку Фото: deepstatemap.live

Аналітики зазначають, що втримувати лінію оборони в Бердичах було неможливо, тому відхід із Бердичів було правильним рішенням.

"Підрозділи Сил оборони України, зберігаючи життя й здоров’я наших захисників, перемістилися на нові рубежі західніше від Бердичів, Семенівки та Новомихайлівки. У цілому за цими напрямками противник досяг певних тактичних успіхів, але оперативної переваги отримати не зміг. Українські війська завдають ворогу максимальних втрат, як в особовому складі, так і у військовій техніці. Для посилення оборони на цих напрямках, заміни підрозділів, що зазнали втрат, здійснюється переміщення бригад, які відновили боєздатність", — повідомив Сирський.

Битва за Часів Яр — у чому важливість оборони

Американський аналітик із Інституту досліджень зовнішньої політики Роб Лі пише, що РФ не тільки відновлює власні сили, але й створює нові підрозділи. Проблеми з мобілізацією в Україні призводять до того, що почати контрнаступ і накопичити сили раніше ніж у 2025 році не вийде.

Поки в ЗСУ спостерігається дефіцит боєприпасів, РФ продовжує наступ. На думку дослідника, навіть за умов відновлення постачання зброї з США Україна може бути не в змозі утримати Часів Яр, а РФ отримає панівну висоту. Якщо місто паде, то окупанти отримають імпульс у наступі. Затримки з постачанням допомоги та проблеми з особовим складом дорого обходяться Силам оборони.

Битва за Часів Яр дуже важлива для України Фото: deepstatemap.live

Якщо ситуація з мобілізацією в Україні не покращиться, то друга половина 2024 року для України може стати ще складнішою, ніж зараз. У випадку покращення мобілізації ЗСУ отримають можливості для наступу у 2025 році, бо можливості Європи в постачанні зброї підвищаться.

Сили оборони в наступі — де просунулися українські військові

Окрім просування ЗС РФ, є також локальні успіхи в ЗСУ. Зокрема, у Херсонській області в дельті Дніпра було звільнено острів Нестрига. За словами начальника Центру стратегічних комунікацій Сил оборони Півдня Дмитра Плетенчука, контроль над островом говорить про тактичний успіх. Окупанти не зможуть підібратися до українських позицій.

Острів Нестрига на мапі Фото: DeepStateMAP

"Локації, які не дають змоги ворогу наближатися до наших позицій, мають значення. Із огляду на те, що ворог зазвичай використовує подібні локації (там дійсно багато таких островів на річці Дніпро), це насамперед важливо для якості контрдиверсійних заходів. Ця локація була звільнена від можливої присутності ворога на ній", — заявив Дмитро Плетенчук.

Раніше острів вважався сірою зоною, а самі острови в дельті Дніпра здебільшого болотисті. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський також заявив, що Сили оборони змогли покращити тактичне положення в районі Синьківки та Серебрянського лісництва на Купʼянському й Лиманському напрямках відповідно.