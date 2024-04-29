Українці "відчують": Зеленський розкрив результати перемовин щодо посилення Patriot (відео)

Президент Володимир Зеленський розповів, що у постачанні додаткових ракет для ППО "не буде пауз". Окрім того, є "перші кроки" до передання комплексів Patriot.

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Президент України Володимир Зеленський прокоментував постачання додаткових ракет та систем Patriot від партнерів. Про це відомо з запису його спільної пресконференції з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом, що проходила 29 квітня у Києві.

Український лідер підтвердив, що додаткові ракети до наявних комплексів Patriot будуть отримані якомога швидше.

"Очікуємо позитив. Я думаю, ми будемо отримувати це постачання. І слава Богу, що після скликання нашої Ради ми отримали відповіді, що у процесі не буде пауз", — зазначив він.

Зеленський також запевнив, що ведеться робота щодо постачання самих ЗРК Patriot.

"Тут поки що немає потужної конкретики, яку ми очікуємо від партнерів. Є перші кроки", — розповів він.

Президент поділився, що обговорював це і зі Столтенбергом. З його слів, Україна розуміє, що мають інші держави, та веде відповідні діалоги. Зеленський додав, що коли додаткові Patriot доставлять, то "ми з вами будемо це відчувати".

"Важливо їх відчувати не на словах, а відчувати в небі — у реальному захисті неба", — підкреслив він.

Пресконференція Володимира Зеленського та Єнса Столтенберга (про постачання Patriot — з 18:51)

Нагадаємо, дані Держдепу США свідчать про намір Вашингтона поставити Україні компоненти для підтримки виробництва БПЛА та "інших можливостей".

У ЗМІ передали, що приватна британська фірма придбала старі радянські гаубиці, які в минулому служили армії Саддама Хусейна. Повідомляється, що установки везуть в Україну.