Украинцы "почувствуют": Зеленский раскрыл результаты переговоров по усилению Patriot (видео)

Президент Владимир Зеленский рассказал, что в поставках дополнительных ракет для ПВО "не будет пауз". Кроме того, есть "первые шаги" к передаче комплексов Patriot.

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Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал поставки дополнительных ракет и систем Patriot от партнеров. Об этом известно из записи его совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, которая проходила 29 апреля в Киеве.

Украинский лидер подтвердил, что дополнительные ракеты к имеющимся комплексам Patriot будут получены как можно скорее.

"Ожидаем позитив. Я думаю, мы будем получать это снабжение. И слава Богу, что после созыва нашего Совета мы получили ответы, что в процессе не будет пауз", — отметил он.

Зеленский также заверил, что ведется работа по поставке самих ЗРК Patriot.

"Здесь пока нет мощной конкретики, которую мы ожидаем от партнеров. Есть первые шаги", — рассказал он.

Президент поделился, что обсуждал это и со Столтенбергом. По его словам, Украина понимает, что имеют другие государства, и ведет соответствующие диалоги. Зеленский добавил, что когда дополнительные Patriot доставят, то "мы с вами будем это чувствовать".

"Важно их чувствовать не на словах, а чувствовать в небе — в реальной защите неба", — подчеркнул он.

Пресс-конференция Владимира Зеленского и Йенса Столтенберга (о поставках Patriot — с 18:51)

Напомним, данные Госдепа США свидетельствуют о намерении Вашингтона поставить Украине компоненты для поддержки производства БПЛА и "других возможностей".

В СМИ передали, что частная британская фирма приобрела старые советские гаубицы, которые в прошлом служили армии Саддама Хусейна. Сообщается, что установки везут в Украину.