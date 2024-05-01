Чи є в пакеті допомоги від США на $61 млрд засоби захисту від КАБ: експерт пояснив

За словами Михайла Жирохова, список усієї допомоги від США складається тільки за запитом від Генштабу ЗСУ. І певна протидія КАБам передбачена, але повністю проблему поки що не усунути.

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Західна військова допомога Україні, зокрема й пакет від США складаються за запитами Генштабу ЗСУ. Підписаний президентом США Джо Байденом закон про іноземну допомогу на 61 млрд доларів міг би передбачати певні засоби проти керованих російських авіабомб. Про це пише Oboz.ua.

Водночас, за словами військового експерта Михайла Жирохова, проти КАБів немає якоїсь чарівної палички.

"Будь-яка допомога від США — тільки за запитом від Генерального штабу. Звичайно, щось таке є. Але сподіватися, що в нас буде ефективна зброя проти КАБів, я б не став", — пояснив він, додавши, що захист від коригованих авіабомб передбачає посилення всієї фронтової ППО.

За словами Жирохова, йдеться про комплексну систему, яка б знищувала і КАБи, і їхні носії — на підході до цілі, або на відході. Інших способів просто немає. Очікувати, що з'явиться "чарівна паличка", яка миттєво змінить становище на передовій із КАБами, не доводиться.

Нагадаємо, що напередодні, 30 квітня, російські війська скинули КАБи на два райони в Харкові. Місцева влада повідомила про жертви та постраждалих.

Також повідомлялося, що, за даними Forbes, КАБ вважається найбільш смертоносною зброєю у війні в Україні — і навіть винищувачі F-16 не панацея.