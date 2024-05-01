Есть ли в пакете помощи от США на $61 млрд средства защиты от КАБ: эксперт объяснил

По словам Михаила Жирохова, список всей помощи от США составляется только по запросу от Генштаба ВСУ. И определенное противодействие КАБам предусмотрено, но полностью проблему пока не устранить.

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Западная военная помощь Украине, в том числе и пакет от США составляются по запросам Генштаба ВСУ. Подписанный президентом США Джо Байденом закон об иностранной помощи на 61 млрд долларов мог бы предусматривать и определенные средства против управляемых российских авиабомб. Об этом пишет Oboz.ua.

Вместе с тем, по словам военного эксперта Михаила Жирохова, против КАБов нет какой-то волшебной палочки.

"Любая помощь от США — только по запросу от Генерального штаба. Конечно, что-то такое есть. Но надеяться, что у нас будет эффективное оружие против КАБов, я бы не стал" , — объяснил он, добавив, что защита от корректируемых авиабомб предполагает усиление всей фронтовой ПВО.

По словам Жирохова, речь о комплексной системе, которая бы уничтожала и КАБы, и их носители — на подходе к цели, либо на отходе. Других способов просто нет. Ожидать, что появится "волшебная палочка", которая мгновенно изменит положение на передовой с КАБами, не приходится.

Напомним, что накануне, 30 апреля, российские войска сбросили КАБы на два района в Харькова. Местные власти сообщили о жертвах и пострадавших.

Также сообщалось, что, по данным Forbes, КАБ считается самым смертоносным оружием в войне в Украине — и даже истребители F-16 не панацея.