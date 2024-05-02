Чи може стати протикорабельна "Циркон" ядерною ракетою наземного базування, — експерти

Існує припущення, що Кремль розробляв не стільки протикорабельну ракету, скільки гіперзвукову ракету класу "земля-земля" середньої дальності, здатну нести ядерну боєголовку.

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Згідно із заявою ГУР Міноборони України, Росія наростила виробництво гіперзвукових ракет 3М22 "Циркон" до 10 одиниць на місяць. Однак за таких темпів поки що немає відповідної кількості носіїв. У зв'язку з цим оглядачі Defense Express з'ясовували, чи був задум у ЗС РФ створити не протикорабельну ракету, як спочатку заявлялося, а ракету класу "земля-земля".

У матеріалі йдеться про те, що на сьогодні відомо лише про деякі платформи для "Цирконів" — це фрегат проєкту 22350 "Адмірал Горшков", атомний підводний човен проєкту 885 "Ясень" К-560 "Сєвєродвінськ", а також кілька модернізованих пускових берегового комплексу, зокрема, можливо, "Об'єкт 10".

Від самого початку ракету позиціонували як протикорабельну, але в такому разі, зазначають експерти, вона має низку суттєвих недоліків для таких цілей. Зокрема, маси бойової частини в 150 кг абсолютно недостатньо для ефективного ураження навіть фрегатів, не кажучи вже про авіаносці.

Тим часом якщо зробити вкрай обережне припущення і прибрати слово "протикорабельна", то в результаті з'являється гіперзвукова ракета з дальністю до 1000 км, яка ще до всього іншого може нести ядерну боєголовку. Крім того, ракети можуть бути інтегровані в модернізовані наземні пускові установки "Бастіон", які в базовій версії здійснюють запуск ракет "Онікс", що зробить "Циркон" ракетою класу "земля-земля".

Якщо це дійсно так, то в кінцевому підсумку 3М22 стає ракетою класу "земля-земля", з можливістю пусків з мобільних комплексів.

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"Якщо припущення вірне, то Кремль фактично провів розробку ракети з дальністю до 1000 км, що має складний аеробалістичний профіль польоту в атмосфері, що нівелює можливість її перехоплення на значних дальностях протиракетами SM-3", — пишуть оглядачі.

Водночас у Заходу є системи протидії "Циркону", наприклад, комплекси THAAD, системи Typhon, і звісно ж, Patriot PAC-3, але в останніх дальність дії обмежена 60 км.

Нагадаємо, речник ЗСУ Ілля Євлаш 27 березня заявив, що українська армія має необхідні засоби для того, щоб збивати російські протикорабельні гіперзвукові ракети "Циркон". За його словами, Україна застосовує протибалістичні комплекси для її перехоплення.