Может ли стать противокорабельная "Циркон" ядерной ракетой наземного базирования, — эксперты

Существует предположение, что Кремль разрабатывал не столько противокорабельную ракету, сколько гиперзвуковую ракету класса "земля-земля" средней дальности, способную нести ядерную боеголовку.

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Согласно заявлению ГУР Минобороны Украины, Россия нарастила производство гиперзвуковых ракет 3М22 "Циркон" до 10 единиц на месяц. Однако при таких темпах пока нет соответствующего количества носителей. В связи с этим обозреватели Defense Express выясняли, был ли замысел у ВС РФ создать не противокорабельную ракету, как изначально заявлялось, а ракету класса "земля-земля".

В материале говорится, что на сегодняшний день известно лишь о некоторых платформах для "Цирконов" — это фрегат проекта 22350 "Адмирал Горшков", атомная подводная лодка проекта 885 "Ясень" К-560 "Северодвинск", а также несколько модернизированных пусковых берегового комплекса, в том числе, возможно, "Объект 10".

Изначально ракету позиционировали как противокорабельную, но в таком случае, отмечают эксперты, она имеет ряд существенных недостатков для таких целей. В частности, массы боевой части в 150 кг совершенно недостаточно для эффективного поражения даже фрегатов, не говоря уже об авианосцах.

Между тем если сделать крайне осторожное предположение и убрать слово "противокорабельная", то в результате появляется гиперзвуковая ракета с дальностью до 1000 км, которая еще ко всему прочему может нести ядерную боеголовку. Кроме того, ракеты могут быть интегрированы в модернизированные наземные пусковые установки "Бастион", которые в базовой версии осуществляют запуск ракет "Оникс", что сделает "Циркон" ракетой класса "земля-земля".

Если это действительно так, то в конечном итоге 3М22 становится ракетой класса "земля-земля", с возможностью пусков с мобильных комплексов.

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"Если предположение верно, то Кремль фактически провел разработку ракеты с дальностью до 1000 км, имеющую сложный аэробалистический профиль полета в атмосфере, что нивелирует возможность ее перехвата на значительных дальностях противоракетами SM-3", — пишут обозреватели.

В то же время у Запада есть системы противодействия "Цирконам", например, комплексы THAAD, системы Typhon, и конечно же, Patriot PAC-3, но у последних дальность действия ограничена 60 км.

Напомним, спикер ВСУ Илья Евлаш 27 марта заявил, что украинская армия имеет необходимые средства для того, чтобы сбивать российские противокорабельные гиперзвуковые ракеты "Циркон". По его словам, Украина применяет противобаллистические комплексы для ее перехвата.