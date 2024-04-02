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Военный Фокус Российско-украинская война Обстрелы городов Украины

ВС РФ применили неизвестный тип баллистики: что это может быть за ракета

Российская ракета, оружие, РФ, воздушная цель
Иллюстративное фото запуска российской ракеты

Представитель ГУР МОУ Вадим Скибицкий отметил, что трудно определить, какой именно тип ракет противник запускает с южного направления — "Циркон" или модернизированный "Оникс".

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Вооруженные силы Российской Федерации начали атаковать мирные города Украины с помощью неизвестного типа баллистических ракет. Об этом говорится в материале "РБК-Украина".

Враг запускает баллистику с территории временно оккупированного Крыма. Собеседники издания в разных секторах Сил обороны все еще сомневаются, действительно ли россияне имеют на вооружении противокорабельную ракету типа "Циркон" или модернизировали "Оникс-М".

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В СМИ отметили, что немногочисленные применения этих ракет свидетельствуют о демонстрации Кремля того, что у них появилось "что-то похожее на гиперзвуковые ракеты". Зато украинская противовоздушная оборона показала, что может сбивать эти воздушные цели. Однако количество новых баллистических ракет — неизвестно.

По словам представителя ГУР МОУ Вадима Скибицкого, пока сложно определить, запускает ли враг с южного направления ракеты "Циркон", или модернизированные "Ониксы".

"Если же говорить об обычных "Ониксах", то, по нашим данным, их запасы у россиян составляют 440 единиц. Сейчас они смогли возобновить их производство на уровне 6-8 ракет в месяц", — добавил Скибицкий.

Напомним, 1 апреля в СМИ сообщили, что Вооруженные силы Российской Федерации атаковали Киев пятью ракетами типа "Циркон" с начала года. Также враг атаковал "Кинжалами", "Искандерами-М", "Калибрами", Х-69, Х-101 и БПЛА типа Shahed.

31 марта руководитель ГУР МОУ Кирилл Буданов заявил, что РФ пытается пробить украинскую систему ПВО, а потому атакует "Цирконами". Он отметил, что во временно оккупированном Крыму враг разместил несколько пусковых установок для запуска этого средства поражения.