З'явилися супутникові фото наслідків ударів по військовому аеродрому РФ у Джанкої в Криму

Зафіксовані пошкодження військової техніки на аеродромі. Це могла бути російська система протиповітряної оборони С-300 / С-400, що складається з пускових установок і РЛС.

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З’явилися супутникові знімки наслідків ударів по військовому аеродрому окупантів у Джанкої в Криму. Проєкт "Схеми" опублікував відповідні фото супутника Planet Labs у Telegram.

Зафіксовані пошкодження військової техніки на аеродромі — найімовірніше, це була російська система протиповітряної оборони С-300 / С-400, що складається з пускових установок і РЛС. Про те, що ця система там розташовувалася, свідчить знімок за 27 квітня, який є в розпорядженні "Схем".

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Судячи із супутникових фото, удару зазнала одна з установок С-300 / С-400, інші були передислоковані з цієї території.

Цей аеродром у Джанкої, за словами авіаексперта Анатолія Храпчинського, можна назвати однією з найбільших баз для російських гелікоптерів, його також використовують як військовий транспортний вузол, що слугує для переміщення як боєприпасів і техніки, так і особового складу.

Збройні сили України офіційно не коментували удари по військовому аеродрому в Джанкої.

Сергій Аксьонов, голова підконтрольної Росії адміністрації окупованого Криму, заявив, що в ніч на 30 квітня півострів був атакований ракетами ATACMS. Унаслідок атаки кримського аеродрому були поранені п’ятеро військовослужбовців РФ.

Вибухи в Джанкої

У ніч на 30 квітня жителі Криму опублікували низку дописів у соцмережах, у яких розповідали про гучні звуки біля аеродрому в Джанкої. На відео з місця подій дійсно чутно вибухи. Після цього в росЗМІ повідомили, що дійсно відбувся ракетний удар ATACMS, унаслідок якого отримали поранення п'ятеро російських військових. Представники окупаційної влади не підтвердили атаку, втім, представники партизанського руху "Атеш" заявили, що було "спекотно".

Нагадаємо, аеродром у Джанкої вже потрапляв під удари Сил оборони. Одна з попередніх атак відбулася 17 квітня. На кадрах, знятими випадковими свідками, видно велику заграву біля летовища, де війська РФ тримали військові вертольоти, літаки, установки ППО й РЛС.