Появились спутниковые фото последствий ударов по военному аэродрому РФ в Джанкое в Крыму

Зафиксированы повреждения военной техники на аэродроме. Это могла быть российская система противовоздушной обороны С-300/С-400, состоящая из пусковых установок и РЛС.

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Появились спутниковые снимки последствий ударов по военному аэродрому оккупантов в Джанкое в Крыму. Проект "Схеми" опубликовал соответствующие фото спутника Planet Labs в Telegram.

Зафиксированы повреждения военной техники на аэродроме — вероятнее всего, это была российская система противовоздушной обороны С-300/С-400, состоящая из пусковых установок и РЛС. О том, что эта система там находилась, свидетельствует снимок за 27 апреля, который есть в распоряжении "Схем".

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Судя по спутниковым фото, удару подверглась одна из установок С-300/С-400, остальные были передислоцированы с этой территории.

Этот аэродром в Джанкое, по словам авиаэксперта Анатолия Храпчинского, можно назвать одной из крупнейших баз для российских вертолетов, его также используют как военный транспортный узел, служащий для перемещения как боеприпасов и техники, так и личного состава.

Вооруженные силы Украины официально не комментировали удары по военному аэродрому в Джанкое.

Сергей Аксенов, глава подконтрольной России администрации оккупированного Крыма, заявил, что в ночь на 30 апреля полуостров был атакован ракетами ATACMS. В результате атаки крымского аэродрома были ранены пятеро военнослужащих РФ.

Взрывы в Джанкое

В ночь на 30 апреля жители Крыма опубликовали ряд сообщений в соцсетях, в которых рассказывали о громких звуках возле аэродрома в Джанкое. На видео с места событий действительно слышны взрывы. После этого в росСМИ сообщили, что действительно состоялся ракетный удар ATACMS, в результате которого получили ранения пятеро российских военных. Представители оккупационных властей не подтвердили атаку, впрочем представители партизанского движения АТЕШ заявили, что было "жарко".

Напомним, аэродром в Джанкое уже попадал под удары Сил обороны. Одна из предыдущих атак состоялась 17 апреля. На кадрах, снятыми случайными свидетелями, видно большое зарево возле аэропорта, где войска РФ держали военные вертолеты, самолеты, установки ПВО и РЛС.