Могли дати Україні: Туреччина не передасть куплені у РФ ЗРК С-400 іншим країнам

За словами міністра оборони Яшара Гюлера, Анкара не може почати експорт зенітно-ракетних комплексів до інших країн. Водночас, Туреччина далі розробляє власний проєкт для захисту повітряного простору.

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Туреччина не має наміру продавати іншим країнам зенітно-ракетні комплекси С-400, які раніше були куплені у Російської Федерації. Про це заявив міністр оборони Яшар Гюлер в інтерв'ю для CNN Türk.

За словами турецького міністра, Анкара не може експортувати системи С-400 у будь-яку країну на планеті. Водночас, наразі триває робота над проєктом Hava Soj. Реалізація цього тижня необхідна для того, щоб захищати повітряний простір Туреччини.

Hava Soj припускає, продовжує Яшар Гюлер, що триватиме виробництво літаків спеціального призначення для радіоелектронної боротьби.

"Ми не можемо експортувати нашу систему С-400 у будь-яку іншу країну... Hava Soj — важлива. Наша діяльність триває. Tusaş і Aselsan ведуть інтенсивну роботу. Сподіваюся, наші 4 літаки будуть готові", — підсумував турецький міністр оборони.

Російські ЗРК С-400 у Туреччині: деталі

У 2019 році Анкара і Москва почали реалізовувати проєкт, контракт до якого підписали за 2 роки до цього. Йшлося про закупівлю російських ЗРК С-400 на суму в 2,5 млрд доларів.

Це стало причиною, через яку США виключили Туреччину з програми F-35, а також заблокували можливість модернізувати літак F-16 до рівня Block 70/72. У 2024 році, коли Анкара схвалила членство Швеції в НАТО, питання було знято.

Після цього у Вашингтоні могли запропонувати Анкарі передати російські системи Україні, де вони будуть значно потрібнішими, але та відмовилася.

"Який вибір зробить Туреччина, поки що невідомо. З одного боку, обмін С-400 на той самий Patriot і допуск до F-35, що означає залучення турецької оборонки до виробництва цього літака з гарантією замовлень виробництва комплектуючих на десятки років уперед", — розповідали аналітики.

Нагадаємо, 5 лютого також аналітики з Defense Express намагалися проаналізувати, чи може Туреччина передати С-400 Україні. Відмова від закупленої у РФ зброї стане суттєвим ударом по російсько-турецьких відносинах і підірве імідж Туреччини, як договороздатного і надійного партнера.