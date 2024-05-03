Могли дать Украине: Турция не передаст купленные у РФ ЗРК С-400 другим странам

По словам министра обороны Яшара Гюлера, Анкара не может начать экспорт зенитно-ракетных комплексов в другие страны. В то же время, Турция дальше разрабатывает собственный проект для защиты воздушного пространства.

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Турция не собирается продавать другим странам зенитно-ракетные комплексы С-400, которые ранее были куплены у Российской Федерации. Об этом заявил министр обороны Яшар Гюлер в интервью для CNN Türk.

По словам турецкого министра, Анкара не может экспортировать системы С-400 в любую страну на планете. В то же время, сейчас продолжается работа над проектом Hava Soj. Реализация этой недели необходима для того, чтобы защищать воздушное пространство Турции.

Hava Soj предполагает, продолжает Яшар Гюлер, что будет продолжаться производство самолетов специального назначения для радиоэлектронной борьбы.

"Мы не можем экспортировать нашу систему С-400 в любую другую страну… Hava Soj — важна. Наша деятельность продолжается. Tusaş и Aselsan ведут интенсивную работу. Надеюсь, наши 4 самолета будут готовы", — подытожил турецкий министр обороны.

Российские ЗРК С-400 у Турции: детали

В 2019 году Анкара и Москва начали реализовывать проект, контракт к которому подписали за 2 года до этого. Речь шла о закупке российских ЗРК С-400 на сумму в 2,5 млрд долларов.

Это стало причиной, по которой США исключили Турцию из программы F-35, а также заблокировали возможность модернизировать самолет F-16 до уровня Block 70/72. В 2024 году, когда Анкара одобрила членство Швеции в НАТО, вопрос был снят.

После этого в Вашингтоне могли предложить Анкаре передать российские системы Украине, где они будут значительно нужнее, но та отказалась.

"Какой выбор сделает Турция пока неизвестно. С одной стороны, обмен С-400 на тот же Patriot и допуск к F-35, что означает включение турецкой оборонки в производство этого самолета с гарантией заказов производства комплектующих на десятки лет вперед", — рассказывали аналитики

Напомним, 5 февраля также аналитики из Defense Express пытались проанализировать, может ли Турция передать С-400 Украине. Отказ от закупленного у РФ оружия станет существенным ударом по российско-турецким отношениям и подорвет имидж Турции, как договороспособного и надежного партнер.