Командувач Сухопутних військ назвав кількість окупантів в Україні та заявив про посилення мобілізації в РФ

До кінця 2024 року росіяни мають намір провести мобілізацію ще близько 300 тисяч солдатів, каже генерал Павлюк.

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На окупованих територіях України перебувають від 510 000 до 513 000 російських військових. Про це заявив генерал-лейтенант Олександр Павлюк, командувач Сухопутних військ ЗСУ, виданню Times.

Він зазначив, що чисельність російських військ в Україні значно зросла з 2022 року. Військовий також передбачив, що протягом року ці цифри можуть зрости, оскільки Росія постійно збільшує сили для літніх наступальних дій.

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Наступ ЗС РФ на Харків: у міста попереду темні дні, — ГУР

"Ми вважаємо, що росіяни хочуть мобілізувати ще 100 000 військових і що вони використовуватимуть їх для посилення своїх сил в Україні вже в червні та липні", — сказав він.

Командувач висловив думку про те, що до кінця року росіяни мають намір провести мобілізацію ще близько 300 тисяч солдатів. Також вони втрачають майже 25 000-30 000 за місяць убитими та пораненими.

Наступ на Харків і Суми – плани РФ

Командувач Сухопутних військ Олександр Павлюк попередив щодо ризиків для України. За його словами, Харків може бути одним із напрямків головного удару російського літнього наступу. Наразі невідомо, чи вистачить російським загарбникам сил і засобів для реалізації свого плану.

Українські спецслужби, за його словами, знають, що в окупантів справді є план окупації Харкова та Сум. Олександр Павлюк не вказав, наскільки можливо реалізувати ворогу такі плани.

Нагадаємо, 3 травня в Бєлгородській області заявили про удар дрона-камікадзе в АЗС і звинуватили ЗСУ. В місті Шебекіно Бєлгородській області РФ нібито безпілотником було атаковано територію автомобільної газозаправної станції. Унаслідок вибуху відбулося займання резервуара для зберігання газу.