РФ хоче окупувати Харків або Суми: командувач Сухопутних військ попередив про ризики для України
За словами генерал-лейтенанта Олександра Павлюка, Харків може ціллю російського літнього наступу. Однак наразі невідомо, чи вистачить загарбникам сил та засобів для реалізації свого плану.
У росіян є план загарбання Харкова чи Сум, але невідомо, чи здатен ворог реалізувати ці плани наявними в нього силами. Про це повідомив генерал-лейтенант Олександр Павлюк, командувач Сухопутних військ ЗСУ, виданню The Times.
Він наголосив на тому, що Харків є ще однією можливою ціллю російського літнього наступу. Українські спецслужби, з його слів, знають, що в окупантів справді є план захоплення Сум та Харкова. Олександр Павлюк не вказав, наскільки можливо реалізувати ворогу такі плани.Важливо
"Ми не знаємо, наскільки ці плани серйозні та чи здатні вони їх реалізувати тими силами, які мають у своєму розпорядженні", – заявив він.
Військовий все ж висловив оптимізм щодо того, що довгоочікуваний пакет військової допомоги від США в поєднанні з пожвавленням європейської підтримки може не тільки притупити наступ військ РФ влітку. Можливо, це дасть Україні стратегічну ініціативу.
Ситуація на Сіверському та Слобожанському напрямках
Російські війська, як зазначили у звіті Генштабу ЗСУ від 3 травня, зберігають військову присутність у прикордонних районах, проводять диверсійно-розвідувальну діяльність. Також ворог здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Окупанти завдали авіаційних ударів в районах населених пунктів Красний Хутір Чернігівської області, а також по населеному пункту Середина-Буда.
Удари авіації завдавалися по селах Дергачі, Рублене та Липці Харківської області. Мінометних та артилерійських обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів, серед них Блешня Чернігівської області, а також Яструбине, Олександрівка, Волфине, Степок, Водолаги, Велика Писарівка Сумської області.
На Куп’янському напрямку нашими воїнами відбито 9 атак в районах населених пунктів Синьківка, Новоєгорівка, Кислівка, Берестове Харківської області; Стельмахівка Луганської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема Синьківка, Петропавлівка та Котлярівка Харківської області.
Нагадаємо, 3 травня офіцер ЗСУ назвав два ключові фактори для відправлення французьких військ в Україну. Голосування Верховної Ради та ймовірне звернення президента України Володимира Зеленського щодо введення іноземних військ на територію нашої держави є одним з основних рішень.