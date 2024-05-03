РФ хоче окупувати Харків або Суми: командувач Сухопутних військ попередив про ризики для України

За словами генерал-лейтенанта Олександра Павлюка, Харків може ціллю російського літнього наступу. Однак наразі невідомо, чи вистачить загарбникам сил та засобів для реалізації свого плану.

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У росіян є план загарбання Харкова чи Сум, але невідомо, чи здатен ворог реалізувати ці плани наявними в нього силами. Про це повідомив генерал-лейтенант Олександр Павлюк, командувач Сухопутних військ ЗСУ, виданню The Times.

Він наголосив на тому, що Харків є ще однією можливою ціллю російського літнього наступу. Українські спецслужби, з його слів, знають, що в окупантів справді є план захоплення Сум та Харкова. Олександр Павлюк не вказав, наскільки можливо реалізувати ворогу такі плани.

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ЗС РФ спробують захопити Суми та Харків: падіння Часового Яру — питання часу, — ISW

"Ми не знаємо, наскільки ці плани серйозні та чи здатні вони їх реалізувати тими силами, які мають у своєму розпорядженні", – заявив він.

Військовий все ж висловив оптимізм щодо того, що довгоочікуваний пакет військової допомоги від США в поєднанні з пожвавленням європейської підтримки може не тільки притупити наступ військ РФ влітку. Можливо, це дасть Україні стратегічну ініціативу.

Ситуація на Сіверському та Слобожанському напрямках

Російські війська, як зазначили у звіті Генштабу ЗСУ від 3 травня, зберігають військову присутність у прикордонних районах, проводять диверсійно-розвідувальну діяльність. Також ворог здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Окупанти завдали авіаційних ударів в районах населених пунктів Красний Хутір Чернігівської області, а також по населеному пункту Середина-Буда.

Удари авіації завдавалися по селах Дергачі, Рублене та Липці Харківської області. Мінометних та артилерійських обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів, серед них Блешня Чернігівської області, а також Яструбине, Олександрівка, Волфине, Степок, Водолаги, Велика Писарівка Сумської області.

На Куп’янському напрямку нашими воїнами відбито 9 атак в районах населених пунктів Синьківка, Новоєгорівка, Кислівка, Берестове Харківської області; Стельмахівка Луганської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема Синьківка, Петропавлівка та Котлярівка Харківської області.

Нагадаємо, 3 травня офіцер ЗСУ назвав два ключові фактори для відправлення французьких військ в Україну. Голосування Верховної Ради та ймовірне звернення президента України Володимира Зеленського щодо введення іноземних військ на територію нашої держави є одним з основних рішень.