РФ хочет оккупировать Харьков или Сумы: командующий Сухопутными войсками предупредил о рисках для Украины

По словам генерал-лейтенанта Александра Павлюка, Харьков может быть целью российского летнего наступления. Однако пока неизвестно, хватит ли захватчикам сил и средств для реализации своего плана.

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У россиян есть план захвата Харькова или Сум, но неизвестно, способен ли враг реализовать эти планы имеющимися у него силами. Об этом сообщил генерал-лейтенант Александр Павлюк, командующий Сухопутными войсками ВСУ, изданию The Times.

Он отметил, что Харьков является еще одной возможной целью российского летнего наступления. Украинские спецслужбы, по его словам, знают, что у оккупантов действительно есть план захвата Сум и Харькова. Александр Павлюк не указал, насколько возможно реализовать врагу такие планы.

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"Мы не знаем, насколько эти планы серьезны и способны ли они их реализовать теми силами, которыми располагают", — заявил он.

Военный все же выразил оптимизм относительно того, что долгожданный пакет военной помощи от США в сочетании с оживлением европейской поддержки может не только притупить наступление войск РФ летом. Возможно, это даст Украине стратегическую инициативу.

Ситуация на Северском и Слобожанском направлениях

Российские войска, как отметили в отчете Генштаба ВСУ от 3 мая, сохраняют военное присутствие в приграничных районах, проводят диверсионно-разведывательную деятельность. Также враг осуществляет обстрелы населенных пунктов с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Оккупанты нанесли авиационные удары в районах населенных пунктов Красный Хутор Черниговской области, а также по населенному пункту Середина-Буда.

Удары авиации наносились по селам Дергачи, Рубленое и Липцы Харьковской области. Минометным и артиллерийским обстрелам подверглись более 20 населенных пунктов, среди них Блешня Черниговской области, а также Ястребиное, Александровка, Волфино, Степок, Водолаги, Большая Писаревка Сумской области.

На Купянском направлении нашими воинами отражено 9 атак в районах населенных пунктов Синьковка, Новоегоровка, Кисловка, Берестовое Харьковской области; Стельмаховка Луганской области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в частности Синьковка, Петропавловка и Котляровка Харьковской области.

Напомним, 3 мая офицер ВСУ назвал два ключевых фактора для отправки французских войск в Украину. Голосование Верховной Рады и вероятное обращение президента Украины Владимира Зеленского о введении иностранных войск на территорию нашего государства является одним из основных решений.