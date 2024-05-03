Командующий Сухопутных войск назвал количество оккупантов в Украине и заявил об усилении мобилизации в РФ

До конца 2024 года россияне намерены провести мобилизацию еще около 300 тысяч солдат, говорит генерал Павлюк.

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На оккупированных территориях Украины находится от 510 000 до 513 000 российских военных. Об этом заявил генерал-лейтенант Александр Павлюк, командующий Сухопутными войсками ВСУ, изданию Times.

Он отметил, что численность российских войск в Украине значительно выросла с 2022 года. Военный также предсказал, что в течение года эти цифры могут возрасти, поскольку Россия постоянно увеличивает силы для летних наступательных действий.

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Наступление ВС РФ на Харьков: у города впереди темные дни, — ГУР

"Мы считаем, что россияне хотят мобилизовать еще 100 000 военных и что они будут использовать их для усиления своих сил в Украине уже в июне и июле", — сказал он.

Командующий высказал мнение о том, что до конца года россияне намерены провести мобилизацию еще около 300 тысяч солдат. Также они теряют почти 25 000-30 000 в месяц убитыми и ранеными.

Наступление на Харьков и Сумы — планы РФ

Командующий Сухопутных войск Александр Павлюк предупредил о рисках для Украины. По его словам, Харьков может быть одним из направлений главного удара российского летнего наступления. Пока неизвестно, хватит ли российским захватчикам сил и средств для реализации своего плана.

Украинские спецслужбы, по его словам, знают, что у оккупантов действительно есть план оккупации Харькова и Сум. Александр Павлюк не указал, насколько возможно реализовать врагу такие планы.

Напомним, 3 мая в Белгородской области заявили об ударе дрона-камикадзе в АЗС и обвинили ВСУ. В городе Шебекино Белгородской области РФ якобы беспилотником была атакована территория автомобильной газозаправочной станции. В результате взрыва произошло возгорание резервуара для хранения газа.