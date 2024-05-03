"Намагаються взяти у лещата": у ЗСУ заявили, що росіяни не зайшли до Часового Яру (відео)

Росіяни намагаються обійти місто по флангах — через Богданівку та Іванівське, кажуть у ОСУВ "Хортиця".

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Російські окупанти намагаються взяти у лещата місто Часів Яр, але не зайшли на його територію. Подробиці повідомив Назар Волошин, речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця", в ефірі телемарафону.

Окупанти активно штурмують навколишні села. Він зауважив, що на території самого міста російських загарбників немає.

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"Ворог не полишає спроб тиснути на Часів Яр, виконуючи певні дедлайни", – повідомив він.

Сили оборони, зі слів військового, наразі контролюють обстановку. З його слів, російських військ в місті немає, ворог не перетинав рубежі і кордони населеного пункту.

Росіяни намагаються обійти місто по флангах — через Богданівку та Іванівське, аби взяти його в лещата. Також російські війська активно застосовують авіацію та артилерію, ймовірно, готуючись до наступної хвилі наступу. Для РФ важливо захопити місто до того, як Сили оборони отримають допомогу.

Бої за Часів Яр

1 травня аналітик німецького видання BILD Юліан Рьопке повідомив, що Збройні сили Російської Федерації просунулися на південь від Часового Яру на Донбасі. Він наголосив, що під час атаки противник використовує тактику подвійного удару.

Колишній спікер Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов заявив, що мікрорайон "Канал" найбільше страждає від ворожих "банзай-штурмів". Війська РФ можуть припинити лобові штурми й атакувати Часів Яр із флангів. На думку ексспікера Генштабу ЗСУ Владислава Селезньова, це має "певні загрозливі тенденції".

Нагадаємо, 3 травня командувач Сухопутних військ назвав кількість окупантів в Україні та заявив про посилення мобілізації в РФ. До кінця 2024 року росіяни мають намір провести мобілізацію ще близько 300 тисяч солдатів.