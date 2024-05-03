"Пытаются взять в тиски": в ВСУ заявили, что россияне не зашли в Часов Яр (видео)

Россияне пытаются обойти город по флангам — через Богдановку и Ивановское, говорят в ОСУВ "Хортица".

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Российские оккупанты пытаются взять в тиски город Часов Яр, но не зашли на его территорию. Подробности сообщил Назар Волошин, представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица", в эфире телемарафона.

Оккупанты активно штурмуют окружающие села. Он отметил, что на территории самого города российских захватчиков нет.

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"Враг не оставляет попыток давить на Часов Яр, выполняя определенные дедлайны", — сообщил он.

Силы обороны, по словам военного, сейчас контролируют обстановку. По его словам, российских войск в городе нет, враг не пересекал рубежи и границы населенного пункта.

Россияне пытаются обойти город по флангам — через Богдановку и Ивановское, чтобы взять его в тиски. Также российские войска активно применяют авиацию и артиллерию, вероятно, готовясь к следующей волне наступления. Для РФ важно захватить город до того, как Силы обороны получат помощь.

Бои за Часов Яр

1 мая аналитик немецкого издания BILD Юлиан Репке сообщил, что Вооруженные силы Российской Федерации продвинулись к югу от Часового Яра на Донбассе. Он подчеркнул, что во время атаки противник использует тактику двойного удара.

Бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев заявил, что микрорайон "Канал" больше всего страдает от вражеских "банзай-штурмов". Войска РФ могут прекратить лобовые штурмы и атаковать Часов Яр с флангов. По мнению экс-спикера Генштаба ВСУ Владислава Селезнева, это имеет "определенные угрожающие тенденции".

Напомним, 3 мая командующий Сухопутных войск назвал количество оккупантов в Украине и заявил об усилении мобилизации в РФ. До конца 2024 года россияне намерены провести мобилизацию еще около 300 тысяч солдат.