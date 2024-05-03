РФ посилилася технікою та увʼязненими під Купʼянськом: на яких ділянках ворог пішов у наступ

Періодично військові РФ змінюються напрямки атаки та шукають слабину українських оборонних можливостей, розповів голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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Збройні сили Російської Федерації проводять штурмові дії на Купʼянському напрямку. За словами очільниками Харківської обласної адміністрації Олега Синєгубова, ворог посилився військовою технікою та загонами з увʼязнених. Про це він розповів журналістам, передає "Суспільне".

"Ворог приступив знову до штурмових дій, які він проводив вже впродовж 10 місяців. Там наразі йдуть активні бойові дії. Вчора було дев'ять штурмових атак", — сказав Олег Синєгубов.

За його словами, окупанти періодично змінюють напрямки, шукають слабину в українських оборонних можливостях та посилюють наступ саме на тих ділянках. Нині ж на Купʼянському це Синьківський та Табаївський напрямки, там ідуть запеклі бої.

Синєгубов наголосив, що окупанти посилили свої сили штурмовими зведеними загонами з увʼязненими. Ба більше, противник також посилився технікою. Проте це не щось нове, а машини були розконсервовані, старі, проте стріляють та несуть небезпеку для військових ЗСУ.

Він додав, що потрібно вживати всіх необхідних заходів, аби протидіяти та стримувати ЗС РФ.

Нагадаємо, 2 травня представник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин розповів, що ЗС РФ почали підтягувати особовий склад та військові техніку в районі населених пунктів Стельмахівка й Берестове на Купʼянському напрямку. За його словами, противник проводив активний штурм у районі селища Терни Донецької області.

1 травня начальник міської військової адміністрації Андрій Беседін повідомив, що окупанти активізували наступальні дії на Купʼянському напрямку. Він наголосив, що через активізацію росіян ситуація на фронті важка.