РФ усилилась техникой и заключенными под Купянском: на каких участках враг пошел в наступление

Периодически военные РФ меняют направления атаки и ищут слабину украинских оборонительных возможностей, рассказал председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов.

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Вооруженные силы Российской Федерации проводят штурмовые действия на Купянском направлении. По словам главы Харьковской областной администрации Олега Синегубова, враг усилился военной техникой и отрядами из заключенных. Об этом он рассказал журналистам, передает "Суспільне".

"Враг приступил снова к штурмовым действиям, которые он проводил уже на протяжении 10 месяцев. Там сейчас идут активные боевые действия. Вчера было девять штурмовых атак", — сказал Олег Синегубов.

По его словам, оккупанты периодически меняют направления, ищут слабину в украинских оборонительных возможностях и усиливают наступление именно на тех участках. Сейчас же на Купянском это Синьковское и Табаевское направления, там идут ожесточенные бои.

Синегубов отметил, что оккупанты усилили свои силы штурмовыми сводными отрядами с заключенными. Более того, противник также усилился техникой. Однако это не что-то новое, а машины были расконсервированы, старые, однако стреляют и несут опасность для военных ВСУ.

Он добавил, что нужно принимать все необходимые меры, чтобы противодействовать и сдерживать ВС РФ.

Напомним, 2 мая представитель ОСУВ "Хортица" Назар Волошин рассказал, что ВС РФ начали подтягивать личный состав и военную технику в районе населенных пунктов Стельмаховка и Берестовое на Купянском направлении. По его словам, противник проводил активный штурм в районе поселка Терны Донецкой области.

1 мая начальник городской военной администрации Андрей Беседин сообщил, что оккупанты активизировали наступательные действия на Купянском направлении. Он отметил, что из-за активизации россиян ситуация на фронте тяжелая.