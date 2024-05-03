Чи вийде комбінувати українські F-16 з радянською авіацією: у ПС ЗСУ відповіли

Спікер командування Євлаш вважає, що найкраще здійснити повну заміну українського авіапарку, перейшовши на сучасні моделі. У такому випадку застосування літаків буде більш ефективним, порівняно з радянськими зразками.

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Багатофункціональні винищувачі F-16, які Україні нададуть країни-партнери, зможуть абсолютно ефективно співпрацювати у "спарках" з радянськими МіГ-29 та Су-27, які є на озброєнні в Повітряних Силах ЗСУ. Таку думку в ефірі телемарафону висловив речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш.

За його словами, раніше подібні маневри вже виконувалися, причому досить успішно. "І в 2000-х роках, коли вже прилітали в Україну F-16, і під час міжнародних навчань виконували сильні маневри разом з Су-27, МіГами-29 і досить успішно це поєднувалось, досить ефективно", – розповів речник.

Він вважає, що найкраще було б якнайшвидше провести повну заміну всього нашого авіаційного парку, перейшовши до сучасних моделей взаміну радянських "Це спростило б процес обслуговування та зробило б застосування ефективнішим", — зазначив Ілля Євлаш.

Утім, Повітряним Силам доведеться виходити із ситуації тією технікою, яка вже безпосередньо є на озброєнні, — додав він, навівши як приклад "співпраці" радянські комплекси протиповітряної оборони разом з новітніми засобами.

Нагадаємо, у січні ми писали, що американські й українські фахівці змогли "схрестити" радянське ППО з американськими ракетами. Гібридний "винахід" отримав назву FrankenSAM.

Також Фокус писав, що, як заявляв Ілля Євлаш 30 квітня, Україні потрібні й несправні винищувачі F-16. Вони можуть стати "донорами" для "працездатних" літаків.