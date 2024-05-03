Получится ли комбинировать украинские F-16 с советской авиацией: в ВС ВСУ ответили

Спикер командования Евлаш считает, что лучше всего осуществить полную замену украинского авиапарка, перейдя на современные модели. В таком случае применение самолетов будет более эффективным, по сравнению с советскими образцами.

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Многофункциональные истребители F-16, которые Украине предоставят страны-партнеры, смогут абсолютно эффективно сотрудничать в "спарках" с советскими МиГ-29 и Су-27, которые есть на вооружении в Воздушных Силах ВСУ. Такое мнение в эфире телемарафона высказал спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш.

По его словам, ранее подобные маневры уже выполнялись, причем достаточно успешно. "И в 2000-х годах, когда уже прилетали в Украину F-16, и во время международных учений выполняли сильные маневры вместе с Су-27, МиГами-29 и достаточно успешно это сочеталось, достаточно эффективно", — рассказал спикер.

Он считает, что лучше всего было бы как можно быстрее провести полную замену всего нашего авиационного парка, перейдя к современным моделям взамен советских "Это упростило бы процесс обслуживания и сделало бы применение более эффективным", — отметил Илья Евлаш.

Впрочем, Воздушным Силам придется выходить из ситуации той техникой, которая уже непосредственно есть на вооружении, — добавил он, приведя как пример "сотрудничества" советские комплексы противовоздушной обороны вместе с новейшими средствами.

Напомним, в январе мы писали, что американские и украинские специалисты смогли "скрестить" советское ПВО с американскими ракетами. Гибридное "изобретение" получило название FrankenSAM.

Также Фокус писал, что, как заявлял Илья Евлаш 30 апреля, Украине нужны и неисправные истребители F-16. Они могут стать "донорами" для "работоспособных" самолетов.