"Скрестили советское с американским": Игнат объяснил, как используют гибридную ПВО FrankenSAM

По словам спикера Воздушных сил Юрий Игната, гибридные системы имеют ограниченную дальность в 15 километров. Они могут эффективно обеспечивать защиту военных и локальных объектов критической инфраструктуры.

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Гибридные противовоздушные оборонные системы FrankenSAM не обладают дальним действием и предназначены для защиты инфраструктуры и военных объектов. Об этом в ходе национального телемарафона сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Игнат отметил, что уже ранее в Украине практиковалось объединение вооружения советского и западного производства, примером чего служило использование ракет западного производства на советских самолетах, имеющихся в военном арсенале Украины.

"Это не является чем-то новым. Американские и украинские специалисты смогли "скрестить" советское с американским. Такая практика происходит и с истребителями. Наши истребители запускают американские ракеты, которые удалось адаптировать. Это небольшое количество, также крылатые ракеты Storm Shadow и Scalp. В данном случае вопрос наших старых зенитных ракетных системах, а также ракеты AIM-9, AIM-,7, которые могут работать с этих советских платформ", — отметил Игнат.

Он добавил, что в условиях нехватки средств ПВО FrankenSAM может перекрыть некоторые потребности, однако этого недостаточно.

"Любые средства, которые можно поставить в строй, которые работают, безусловно, будут приносить огромную пользу. Другого выхода нет. Нет достаточного количества. Мы не раз говорили — долетает, долетают в центр страны, на запад. Почему? Потому что больше надо средств для того, чтобы уничтожать цели", — рассказал Игнат.

Спикер подчеркнул, что гибридные системы, о которых идет речь, имеют ограниченную дальность, достигая где-то 15 километров. Тем не менее, они могут эффективно обеспечивать защиту локальных объектов инфраструктуры и военных объектов.

"Поэтому рассчитывать, что мы можем ими сбивать на дальних расстояниях не приходится, но прикрывать локально объекты критической инфраструктуры, военные объекты или что-то другое — почему нет? Если есть определенный запас зенитных ракет, есть куда их устанавливать, будем использовать все, что возможно", — заявил Игнат.

Спикер Воздушных сил также отметил, что в Украине проводится модернизация переносных зенитных ракетных комплексов для мобильных огневых групп. Эта инициатива включает в себя оснащение комплексов тепловизионным оборудованием с целью повышения точности поражения целей.

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ПВО FrankenSAM — что известно

В октябре 2023 года издание The New York Times сообщило о совместной работе Украины и США над гибридными системами противовоздушной обороны, известными как "FrankenSAM". Эти системы включают в себя модернизированные советские комплексы "Бук", оборудованные зенитными ракетами калибра НАТО и современными радарами.

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"Революция в сфере ПВО": что Украине даст совместный с США проект FrankenSAM (видео)

Министр по стратегическим отраслям промышленности Александр Камышин 17 января сообщил, что гибридная система противовоздушной обороны FrankenSAM успешно уничтожила "Шахед", что стало первым документированным успешным применением этой технологии.